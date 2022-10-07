Україна

Футболіст може не повернутись у донецький клуб.

Півзахисник донецького Шахтаря Майкон, який нині виступає за бразильський Корінтіанс, може продовжити свої виступи у цьому клубі.

Як стало відомо UOL Esporte, керівництво Корінтіанса має намір скористатись правом на продовження оренди гравця.

Донецький клуб бажає продати півзахисника, але, як зазначив тренер Корінтіанса Вітор Перейра, Майкон грає важливу роль у побудові команди.

У оренді гравця, яка діє до зими 2022 року, немає опції викупу. Фінансово Корінтіанс не зможе конкурувати з будь-якими європейськими клубами.

Додамо, що угода гравця із Шахтарем діє до літа 2025 року, а його вартість оцінюється Transfermarkt у 7 мільйонів євро.