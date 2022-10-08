Україна

Дві кризові команди вирішать, яка з них кризовіша.

Суботнім днем у Минаї зустрінуться дві команди, які дуже непогано посилились у міжсезоння. Команди, які запросили влітку українських тренерів із числа найкращих – тренерів, що за будь-якими адекватними критеріями входять до актуальних топ-5. Вони, в принципі, могли припускати, що боротимуться за сусідні місця...

...Але ані Григорчук, ані Скрипник навряд чи могли припускати, що цими місцями будуть 12-те та 15-те. Інакше б вони в ці клуби просто не пішли. Ворскла, звичайно, здобула у минулому турі першу перемогу, але це ніяк не скасовує факт, що обидва клуби розпочали сезон дуже важко. І тренерам чим далі, тим важче знайти виправдання тому, що їхні команди не грають.

Ось що сказав Скрипник після нульової нічиєї з Олександрією:

«Моменти були у нас попереду, але це футбол, наприкінці матчу навіть могло все змінитися в інший бік. Могли припуститися помилки, яка в таких обставинах ставала б вирішальною. Ми раді, що не пропустили, не програли і зараз покинули останній рядок турнірної таблиці.

Нам ще є над чим працювати, але можу подякувати сьогодні хлопцям за характер. Грали з гарною командою, яка швидкісніша, ніж ті, з ким ми вже грали раніше. Не пропустили – і це для нас уже добрий знак. Працюватимемо далі і сподіватимемося, що крім гри на «нуль» пропущених і забиватимемо» .

Домашня нічия, ще й безголева, з Олександрією – добрий результат? Тоді навіть не знаю, що сказати. А ось що сказав Григорчук після того ж суперника:

«Розуміємо, що очок набрали мало, але з 5 ігор ми не маємо жодної гри, щоб нас хтось перегравав. Декілька ігор були повністю виграшні для нас. Я це говорю для того, щоб ми самі розуміли, що опускати руки не потрібно. Ми повинні працювати і йти далі».

Дуже складно знайти кілька (тобто більше двох) матчів, про які навіть із натяжкою можна сказати, що Чорноморець Григорчука когось перегравав... Добре, будь-яких тренерів наймають не заради гарних прес-конференцій, і Саррі з Конте часом також дають дуже дивні коментарі. Результат спише все – і тим важливіший найближчий матч.

Дуже складна ситуація у Чорноморця із воротарем. У минулому турі Дмитра Непогодова було видалено, а Євгена Паста зазнало травми. І якщо Паст не встигне відновитись, то на складному виїзді у команди у воротах буде Данило Варакута.

Хто це? Ну, вихованець одеського футболу, який ще до святкування 20-річчя трохи встиг пограти за Чорноморець у першій лізі. На рівні УПЛ дебютував минулого туру, коли дограв другий тайм після травми Паста. Зрозуміло, що багато великих кар'єр починалися з такого кадрового голоду, але прямо зараз саме проблеми з постом номер один дозволяють вважати фаворитом матчу Ворсклу.

Історія протистоянь

Із 54 матчів між Ворсклою та Чорноморцем 21 залишився за полтавцями, 13 закінчилися внічию – і лише 11 виграли одесити. Більш того, в 2016-19 рр. у Ворскли була серія з дев'яти поспіль переможних матчів проти Чорноморця! Звичайно, Ворскла в ці роки була загалом сильнішою – але навіть гранд обігрує аутсайдера дев'ять разів поспіль досить рідко. Втім, у двох останніх матчах Ворскла взяла з Чорноморцем лише одне очко, що вкотре наголошує, наскільки рівним і складним буде сьогоднішній матч.

Орієнтовні склади

Ворскла: Різник — Феліпе, Чеснаков, Яворський, Кравець — Скляр — А. Кравчук (Сефер, Олійник — Юрченко — Марлісон, Степанюк

Чорноморець: Варакута — Селін, Єрмаков, Джеймс, Путря — Політило, Плакса, Бобко, Брагару, Юсов — Бадібанга.

прогноз 1:0

Віталій Пасічний, Football.ua