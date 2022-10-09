Україна

Матч туру.

Так, саме цей матч практично без варіантів "перемагає" решту матчів у боротьбі за звання найцікавішого.

Зіграють дві команди, від яких нормально чекати кваліфікації до єврокубків за підсумками сезону. Крім того, зіграють дві команди, які обіграли Динамо – і те, яким чином вони цього досягли, описує характер найближчої гри.

Зоря впоралася на контратаках. Русин на просторі почувається як риба у воді, гравців підіграшу, здатних забезпечити контратаки, у Зорі теж достатньо – відповідно, ван Леувен навіть на початку своєї роботи зміг цим скористатися. Дніпро-1 спокійно контролює м'яч і перемагає, граючи в домінацію. І треба визнати: у цьому стилі команда Кучера змогла впевнено розбити не те що Динамо, а загалом усіх суперників за чемпіонатом. Три перемоги були великими, 2:0 із Вересом теж не викликали питань про найсильнішу команду на полі.

На користь Зорі, безперечно, говорить той факт, що вона спокійно готувалася до матчу цілий тиждень. Дніпро-1 ще ввечері четверга рубався з черговим суперником Ліги Конференцій – причому рубався до останніх секунд і невдало. Вибачте, але заносити в актив нічию з аутсайдером другого (!) швейцарського дивізіону = зовсім не поважати весь український футбол. Навіть стандартна для мирного часу теза “два домашні матчі поспіль, їздити нікуди не треба” не працює: єврокубковий “домашній” матч Дніпро-1 грав у Кошиці, а сьогоднішню гру проведе в Ужгороді.

Дніпро-1 потроху перетворюється на команду, кожному супернику якої доводиться як завдання №1 вирішувати, як стримувати Довбика. Артем у семи останніх матчах забив сім голів – при тому, що матч збірної у Вірменії розпочав на лаві. І в контексті цього у Зорі можна відстежити великі проблеми. Пара Батагов – Імереков , по-перше, виглядає зовсім незоряною , а по-друге, просто дозволяє суперникам забивати багато. Два від Кривбасу та Львова, три від Руху... Що тут казати, якщо за пропущеними голами Зоря тримає друге місце у лізі? Тільки Металіст, якому 6 закинув Шахтар, пропустив більше – а всі аутсайдери, навіть із самого дна таблиці, дозволили собі забити менше.

А загалом, глобально, від гри просто можна чекати на видовище. У Зорі всі козирі в атаці, у Дніпра-1 це виражено не так яскраво, але принаймні головна зірка – нападник. Тож можна очікувати, що команди спробують одна одну переграти, а не пересушити. Ну і треба розуміти, що сильні сторони (позиційна атака в одних, контратаки в інших) у команд різні, тож реалізація плану Зоре не обов'язково знищуватиме план Дніпра-1 – і навпаки.

Історія протистоянь

Це дуже цікаво. Зоря не просто має перевагу у матчах у цій версії Дніпра – вона домінує та принижує. У п'яти офіційних матчах вона лише раз дозволила супернику нічию, вигравши решту – причому на полі Дніпра-1 два рази крупно! Різниця забитих і пропущених у цій дуелі поки що 3:13, а у своїх стінах Дніпро-1 взагалі програв три матчі з трьох із сумарним рахунком 1:9.

Орієнтовні склади

Дніпро-1: Валеф — Бланко, Сарапій, Сваток, Бузанелло — Бабенко, Рубчинський — Танчик, Піхальонок, Амаш — Довбик

Зоря: Мацапура — Данченко, Імереков, Батагов, Сміян — Бражко, Шахов — Кирюханцев, Булеца, Крістіан — Русин

прогноз 2:1

Віталій Пасічний, Football.ua