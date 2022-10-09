Україна

Чи відштовхнеться команда Вернидуба від дна?

Грають команди, які до початку туру займали 16-те та 13-те місця. Здавалося б, що в цьому матчі такого? Ну, як мінімум, те, що одна з них посилювалася гравцями з досвідом збірної і величезним за мірками УПЛ бекграундом.

Кривбас грає так, ніби і немає в його складі ані Хобленка, ані Задераки, ані Банади, ані Вернидуба-молодшого. Дуже повільна, пасивна гра, яку швидко зчитують суперники – і на тлі якої Кривбасу важко встигати за контратаками. Вернидуб-старшій на останній прес-конференції сам все розповів:

“У нас роботи дуже багато. Ви самі розумієте, що Кривбас після тривалого періоду повернувся до Прем'єр-ліги. Команда збиралася з нуля, тому потрібен час, щоб зліпити, створити цю команду, зігратися. Хоча сьогодні, на мій погляд, порівняно з попередніми чотирма іграми є якийсь малюнок і в атаці з'явилися моменти.

Найважливіше, щоби хлопці це самі зрозуміли і не боялися грати. Тому що дуже багато футболістів, які взагалі не грали у Прем'єр-лізі. Це велика проблема. Ну, тренуватимемося. Я вам одне можу сказати: я не я, якщо не зроблю цю команду. Просто потрібен час. Якщо буде час та довіра з боку керівників, я сто відсотків готовий віддати, щоб створити хорошу боєздатну команду у Кривому Розі. Але для цього потрібен час”.

Домашня гра з Минаєм, при всій повазі до нього – найкраща можливість для Кривбасу, щоб почати перемагати. При цьому Минай, ще й на виїзді, втиснеться в карний майданчик як ніхто – і типові проблеми Кривбасу з позиційною атакою можуть саме тут розцвісти у всій красі.

Заради справедливості, для перемоги Кривбасу і справді гарний момент. Матч через дискваліфікацію пропустить Олег Горін – основний центральний захисник упродовж усіх п'яти стартових турів. Без нього доведеться піднімати або Юрія Кравчука, який майже всю кар'єру до 28 років провів у нижчих лігах, або 22-річного Богдана Чуєва, котрий у своєму житті грав в основі лише першолігового Гірника-Спорту. Очевидні проблеми з обороною у Миная були й з Горіним (з ним у парі виходить номінальний лефт-бек Немчанінов), а без нього він має стати ще більш вразливим.

Історія протистоянь

Не зустрічалися.

Орієнтовні склади

Кривбас: Сарнавський — Рябов, Вернидуб, Стецьков, Якімець — Семенов, Дібанго — Задерака, Кораблін, Волошин — Хобленко

Минай: Бандура — Гончар, Кравчук, Нємчанінов, Трубочкін — Вітенчук — Воробчак, Хахльов, Твердохліб, Кулієв — Вишневський

прогноз 1:0

Віталій Пасічний, Football.ua