Україна

Клуб підсилився 27-річним футболістом.

ФК Львів оголосив про підписання колишнього захисника ряда українських клубів Павла Полегенько.

Поки що подробиці контракту 27-річного футболіста з клубом невідомі. Він виступатиме під 28 номером.

Павло Полегенько — вихованець чернігівського футболу. У 2006-му році півзахисник він в структуру київського Динамо, в якій пробув 10 років.

Попереднім клубом виконавця був Інгулець. В УПЛ він також виступав за Десну, Маріуполь, кропивницьку Зірку та ужгородську Говерлу.

У структурі Динамо грав на рівнях ДЮФЛУ, командах U-19 і U-21, та Динамо-2. Із 2012 року Полегенько виступав за збірні України різних вікових категорій.