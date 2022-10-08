Клуб підсилився 27-річним футболістом.
Павло Полегенько, ФК Львів
08 жовтня 2022, 09:55
ФК Львів оголосив про підписання колишнього захисника ряда українських клубів Павла Полегенько.
Поки що подробиці контракту 27-річного футболіста з клубом невідомі. Він виступатиме під 28 номером.
Павло Полегенько — вихованець чернігівського футболу. У 2006-му році півзахисник він в структуру київського Динамо, в якій пробув 10 років.
Попереднім клубом виконавця був Інгулець. В УПЛ він також виступав за Десну, Маріуполь, кропивницьку Зірку та ужгородську Говерлу.
У структурі Динамо грав на рівнях ДЮФЛУ, командах U-19 і U-21, та Динамо-2. Із 2012 року Полегенько виступав за збірні України різних вікових категорій.