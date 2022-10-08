Україна

Тренер поспілкувався із прес-службою Колоса після гри.

Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко прокоментував нічию у матчі проти Колоса (0:0).

"Ігри між Колосом і Інгульцем — це вже досить давня історія. Клуби зі схожою філософією, схожою історією. Тому ігри завжди проходять у безкомпромісній боротьбі. Багато єдиноборств, емоцій, пристрасті.

Сьогоднішній матч був не виключенням. Бойова гра вийшла. Сьогодні результат закономірний. Навряд чи якась з команд більше напрацювала на перемогу. Було б несправедливо, якщо б хтось взяв 3 очки".

"Десь ми віддали частину поля, щоб суперник більше атакував. Ми розуміли, що «Колос» грає вдома і буде грати агресивно. Тому зробили певні тактичні зміни. Ну і враховуючи те, що у нас деякі гравці травмувались, довелось робити певні зміни в стартовому складі.

Загалом ми задоволені цим очком. Кожне очко в турнірній таблиці — його треба десь знайти. Так, перемог поки немає. Ми розуміємо, що всі команди вже набрали якусь ходу. Зараз важко спрогнозувати результат кожного матчу.

Ми намагаємось перемогти, але поки у нас не виходить. Сподіваюсь, колись ми переможемо", — сказав Лавриненко.