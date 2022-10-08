Україна

Поєдинок шостого туру української Прем'єр-ліги між Колосом та Інгульцем, який завершився в нульову нічию, відвідав колишній півзахисник збірної України та київського Динамо Олександр Алієв.

Проте коментатор Setanta Sports під час прямої трансляції переплутав його із українським нападником Романом Зозулею. Алієв відреагував на цей казусний епізод.

"Які феноменальні коментатори у нас🤣🙈🤣", — написав Алієв в своєму Instagram.