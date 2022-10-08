Україна 08 жовтня 2022, 13:59 Алієв відреагував на помилку коментатора, який переплутав його із Зозулею Олександр Алієв, instagram.com/aliev_sasha8 08 жовтня 2022, 13:59 Поєдинок шостого туру української Прем'єр-ліги між Колосом та Інгульцем, який завершився в нульову нічию, відвідав колишній півзахисник збірної України та київського Динамо Олександр Алієв. Проте коментатор Setanta Sports під час прямої трансляції переплутав його із українським нападником Романом Зозулею. Алієв відреагував на цей казусний епізод. "Які феноменальні коментатори у нас🤣🙈🤣", — написав Алієв в своєму Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 📽 ALEKSANDR ALIEV 📽 (@aliev_sasha8) Люди Олександр Алієв Роман Зозуля Команди Інгулець Колос Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте