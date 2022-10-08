Україна

Ворскла вирвала перемогу над Чорноморцем

Колектив Романа Григорчука опустився на останню сходинку турнірної таблиці УПЛ без жодної перемоги в шести зіграних матчах.

Ворскла — Чорноморець, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Ворскла — Чорноморець 2:1

Голи: Чеснаков, 49, Сефері, 88 — Бобко, 52



Ворскла: Різник — Бацула (Толі, 72), Зайков, Чеснаков, Кравець — А. Кравчук (Козиренко, 72), Скляр, Юрченко (Нестеренко, 85), Олійник — Сефері (Челядін, 90+3), Степанюк (Марлісон, 90+2).



Чорноморець: Варакута — Путря, Єрмаков, Джеймс, Салюк (Бадібанга, 90+1) — Політило, Кравченко — Кузик, Бобко (Кубемба, 90), Брагару — Юсов.



Попередження: Зайков, Різник, Путря — Салюк, Кравченко.



На 90+4-й хвилині був вилучений Сергій Кравченко (Чорноморець) (друге попередження).