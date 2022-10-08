Україна 08 жовтня 2022, 18:21 Едмар: Все буде Україна! Колишній гравець збірної України поділився світлиною з Майдану Незалежності. Едмар, getty images 08 жовтня 2022, 18:21 Колишній півзахисник національної збірної України та харківського Металіста Едмар опублікував фотографію з Майдану Незалежності у Києві. "Все буде Україна! 🇺🇦💙💛" — написав колишній гравець в своєму Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Edmar De Lacerda (@ed_lacerda8) Нагадаємо, сьогодні зранку, восьмого вересня, на Кримському мосту сталася "бавовна". Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити всі головні новини зі світу футболу та не тільки. Люди Едмар Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте