Україна

Колишній гравець збірної України поділився світлиною з Майдану Незалежності.

Колишній півзахисник національної збірної України та харківського Металіста Едмар опублікував фотографію з Майдану Незалежності у Києві.

"Все буде Україна! 🇺🇦💙💛" — написав колишній гравець в своєму Instagram.



Нагадаємо, сьогодні зранку, восьмого вересня, на Кримському мосту сталася "бавовна". Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити всі головні новини зі світу футболу та не тільки.