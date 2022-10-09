Україна

Фахівець не задоволений відношенням футболістів до справи.

Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен прокоментував поразку команді Дніпру-1 із рахунком 0:3.

"Нам сьогодні практично нічого не вдалося. Не було агресії, мінімальні шанси для того, щоб забити. Погана гра з нашого боку. Тренувальний процес був непоганим як в Києві, так і в Ужгороді.

Нам треба розмовляти з гравцями, спитати їх, чому не вийшло сьогодні. Вони не демонстрували, що намагаються перемогти, що хочуть перемогти. Дніпро-1 грав у єврокубках. Витратив там немало зусиль. В нас була можливість грати агресивніше, більше пресингувати. Але не вийшло.



В нас молода команда. Треба продовжувати з ними працювати, розмовляти, пояснювати, що не так. Вони повинні розуміти, що в професійному футболі треба грати кожен матч до останнього, викладатися на повну, грати так, як ми це робили на старті сезону", — сказав тренер.

Зоря опустилась на шосте місце у турнірній таблиці УПЛ, у той час як Дніпро-1 очолює цю таблицю.