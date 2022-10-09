Україна

34-річного футболіста було замінено.

У рамках шостого туру української Прем'єр-ліги Динамо протистоїть Руху.

У ході поєдинку травму отримав голкіпер Денис Бойко — його замінили на 54-й хвилині гри. Замість нього вийшов 20-річний Руслан Нещерет.

Для Нещерета це перший матч за основу Динамо після жовтня 2020 року, коли Руслан виходив на матчі проти Барселони та Шахтаря.

Нагадаємо, що раніше пошкодження зазнав Георгій Бущан, який пропустить, за чутками, від одного до двох місяців.