Україна

Форвард не збирається поки що повертатись на поле.

Український нападник Роман Зозуля розповів, що призупинив свою футбольну кар'єру.

"З початку повномасштабної війни мені, чесно, було не до футболу. Я почитав інтерв’ю багатьох гравців, спортсменів, що вони тренуються, щоб голова трішки відволіклася від всього цього. Я не міг.

Я виходив на тренування і думав про Україну, про хлопців, я після тренування теж так думав. Зараз мені не до футболу. Але, звичайно, чим більше я буду грати, тим більше я буду допомагати".

"Чи можу я бути тренером? Тренерську кар'єру не буду розпочинати. Мені не сильно подобається бути тренером", — сказав Зозуля в інтерв'ю 5 каналу.

Нагадаємо, що останнім клубом українського футболіста була Фуенлабрала, яку він залишив улітку після закінчення контракту.