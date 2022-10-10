Олександрія — Металіст 1925. Напередодні

Україна

Скільки атак перекусить Сергій Рибалка?

Металіст 1925 вперше зіграє на виїзді не з грандом. При цьому харків'янам вдалося досягти того, що зараз виглядає просто неймовірним: нічиєї на виїзді з Шахтарем. Команда, яка просто розірвала інший Металіст (він ще й вищий за своїх тезок зараз у таблиці), не змогла організувати повноцінний штурм воріт Олега Мозиля. Дніпру-1 харків'яни все ж таки програли, але цій команді зараз програють усі – на відміну від Олександрії.

Цікаво, наскільки сміливо наважиться зіграти Валерій Кривенцов на цьому виїзді. Для олександрійців, напевно, позитивним результатом буде лише перемога – а ось Металіст 1925 може вважати прийнятним результатом як одне очко, так і виключно три. Дискваліфікація Капінуса, якщо що, не стане великою проблемою для харківського клубу: він щільно конкурує з Михайлом Шершенем і без жодних видалень дивився матч проти Чорноморця з лави запасних.

Звичайно, багато що вирішиться в центрі поля, де помітна перевага в Олександрії. Щоправда, це перевага особлива, специфічна. Рибалка — топовий руйнівник, але крім простого руйнування, його потенціал обмежений. І коли справа стосується загострення та гри в атаку, то вилазять очевидні недоліки, через які Сергію не знайшлося місця у Динамо. Втім, Олександрія тому й брала цього футболіста, що у її схемах він може стати зіркою.

Історія протистоянь

Дві гри, дві перемоги Олександрії. Минулого сезону Олександрія обіграла харків'ян 2:0 – а ще до цього була зустріч у Кубку, де знову-таки вдома вдалося оформити перемогу 5:2.

Орієнтовні склади

Олександрія: Білик – Мірошниченко, Дячук, Бабогло, Цуріков – Рибалка, Демченко – Калітвінцев, Волошин, Третьяков – Кобзар

Металіст 1925: Мозіль – Жичиков, Безуглий, Курило, Шершень – Русин, Кравченко, Мартинюк, Габелок, Ременюк – Борячук

прогноз 1:0