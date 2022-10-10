football.ua
  • Тести
  • Правила життя
  • Битва редакцій
  • Рейтинг букмекерів
  • Чемпіонат світу
  • Ліга націй
  • Кубок Африки
  • Україна
  • Англія
  • Німеччина
  • Іспанія
  • Італія
  • Нідерланди
  • Польща
  • Португалія
  • Туреччина
  • Франція
  • Інші
  • Ліга чемпіонів
  • Ліга Європи
  • Ліга конференцій
  • Футзал
  • Чтиво
  • Фан-сектор

  • Україна

    10 жовтня 2022, 07:40

    Олександрія — Металіст 1925. Напередодні

    Скільки атак перекусить Сергій Рибалка?

    Харків'яни роблять акцент на боротьбі вже під час тренувань / ФК МЕТАЛІСТ 1925
    Харків'яни роблять акцент на боротьбі вже під час тренувань / ФК МЕТАЛІСТ 1925 10 жовтня 2022, 07:40

    Металіст 1925 вперше зіграє на виїзді не з грандом. При цьому харків'янам вдалося досягти того, що зараз виглядає просто неймовірним: нічиєї на виїзді з Шахтарем. Команда, яка просто розірвала інший Металіст (він ще й вищий за своїх тезок зараз у таблиці), не змогла організувати повноцінний штурм воріт Олега Мозиля. Дніпру-1 харків'яни все ж таки програли, але цій команді зараз програють усі – на відміну від Олександрії.

    Цікаво, наскільки сміливо наважиться зіграти Валерій Кривенцов на цьому виїзді. Для олександрійців, напевно, позитивним результатом буде лише перемога – а ось Металіст 1925 може вважати прийнятним результатом як одне очко, так і виключно три. Дискваліфікація Капінуса, якщо що, не стане великою проблемою для харківського клубу: він щільно конкурує з Михайлом Шершенем і без жодних видалень дивився матч проти Чорноморця з лави запасних.

    Звичайно, багато що вирішиться в центрі поля, де помітна перевага в Олександрії. Щоправда, це перевага особлива, специфічна. Рибалка — топовий руйнівник, але крім простого руйнування, його потенціал обмежений. І коли справа стосується загострення та гри в атаку, то вилазять очевидні недоліки, через які Сергію не знайшлося місця у Динамо. Втім, Олександрія тому й брала цього футболіста, що у її схемах він може стати зіркою.

    Історія протистоянь

    Дві гри, дві перемоги Олександрії. Минулого сезону Олександрія обіграла харків'ян 2:0 – а ще до цього була зустріч у Кубку, де знову-таки вдома вдалося оформити перемогу 5:2.

    Орієнтовні склади

    Олександрія: Білик – Мірошниченко, Дячук, Бабогло, Цуріков – Рибалка, Демченко – Калітвінцев, Волошин, Третьяков – Кобзар

    Металіст 1925: Мозіль – Жичиков, Безуглий, Курило, Шершень – Русин, Кравченко, Мартинюк, Габелок, Ременюк – Борячук

    footballпрогноз 1:0

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Люди

    Сергій Рибалка

    Команди

    Металіст 1925 Олександрія

    Аналітика, Інтерв'ю, Чтиво

    Свої серед чужих, чужі серед своїх / ФК ВАДУЦ

    Віталій Пасічний

    06 октября 2022Гарантовані єврокубки за 200 тисяч на рік: як живе суперник Дніпра-1 — Вадуц

    Історія

    05 октября 2022Шахтар — Реал: історія протистоянь
    Артета та його команда / Gettyimages.com

    Віталій Пасічний

    05 октября 2022Арсенал лідирує: Артета нарешті збудував команду?
    Смоллінг забиває Інтеру, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    04 октября 2022Інтер продовжує програвати, Сампдорія пробиває дно, Удінезе знову виграє: підсумки 8-го туру Серії А
    Огляд 9 туру АПЛ-2022/23, Football.ua

    Микита Євтушенко

    04 октября 2022Голанд і компанія зганьбили МЮ, Арсенал продовжує домінувати, вогненний дебют Де Дзербі: підсумки 9-го туру АПЛ
    Андрій Шевченко, The Player`s Tribune

    The Players Tribune

    04 октября 2022Андрій Шевченко. Дух України
    Героїчний Вердер

    Роман Котляр

    03 октября 2022Розгром Баєра, несподівана поразка Боруссії у Кельні та інші підсумки 8-го туру Бундесліги
    Справжня легенда / Gettyimages.com

    Віталій Пасічний

    03 октября 2022У Златана день народження: що ви знаєте про футбольну суперзірку?
    Мудрік та Сікан були просто нестримні / ФК ШАХТАР

    Віталій Пасічний

    03 октября 2022Блискучий Шахтар, сильний Дніпро-1, провал легенд: підсумки 5-го туру УПЛ

    Микита Євтушенко

    30 сентября 2022Дербі північного Лондона та Манчестера, Де Дзербі дебютує проти Ліверпуля: анонс 9-го туру АПЛ

    Проблеми Баварії

    Роман Котляр

    29 сентября 2022Відхід Левандовські та болюча трансформація: причини кризи у Баварії
    Збірна України у Кракові перед матчем проти Шотландії, УАФ

    Гліб Скрипченко

    29 сентября 2022Збірна України і Петраков: можливі виходи зі складного становища
    Збірна Франції, twitter.com/equipedefrance

    Ліга націй

    28 сентября 2022Що не так зі збірною Франції?
    ФІФА

    ФІФА

    28 сентября 2022Лицемірство ФІФА: вигідний контракт із російськими телеканалами та навмисне ігнорування війни в Україні
    Мультиклубні Моделі

    Чтиво

    27 сентября 2022Мультиклубні моделі управління у Прем'єр Лізі, Європі та за її межами: стратегія, що поступово підкорює футбольний світ
    Удінезе святкує другий м'яч у ворота Роми, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    25 сентября 2022Удінезе — команда, яка захоплює Італію
    Вілліан, getty images

    Англія

    24 сентября 2022Шахтар, Україна, третій клуб із Лондона, бажання грати до 40 років та інше: велике інтерв'ю Вілліана
    Джермейн Ленс, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    23 сентября 2022Новачку Динамо Лонвейку на замітку: нідерландці в історії українського футболу
    ФК Динамо Київ

    Гліб Скрипченко

    22 сентября 2022Динамо: анатомія сьогоденних невдач
    Каземіро, Getty Images

    ТОП

    21 сентября 2022ТОП-10 несподіваних трансферів літа: Каземіро, Анхеліньо та інші
    Дербі Познані

    Роман Котляр

    20 сентября 2022Камбек Легії, Дербі Познані та інші підсумки 10-го туру Екстракляси
    Дербі Мадрида

    Роман Котляр

    20 сентября 2022Черговий дубль Левандовські, запальне дербі Мадриду та інші підсумки 6-го туру Прімери
    Боруссія Шальке

    Роман Котляр

    19 сентября 2022Дербі Руру, сенсаційна поразка Баварії у баварському дербі та інші підсумки 7-го туру Бундесліги
    Джованні Сімоне, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    19 сентября 2022Чергове фіаско Інтера, ганьба Ювентуса, прагматична Аталанта та інше: підсумки 7-го туру Серії А
    The Mirror

    Богдан Бондаренко

    19 сентября 2022Джеймі Варді: з пабів до чемпіона АПЛ. Частина друга

    Микита Євтушенко

    16 сентября 2022Чемпіон вирушить до лігва "вовків", Миколенко зустрінеться з колишнім клубом Ярмоленка: анонс 8-го туру АПЛ
    Найкращі трансфери у Німеччині

    Роман Котляр

    16 сентября 2022Топ-10 найкращих трансферів Бундесліги-2022/23: від Шлоттербека до Мане
    Жюль Кунде і Роберт Левандовські

    Роман Котляр

    15 сентября 2022ТОП-10 найкращих трансферів Прімери: від Кавані до Левандовські
    Шахтар — Селтік, фото ФК Шахтар Донецьк

    Ілля Береза

    15 сентября 2022Шахтар — Селтік. Наші оцінки
    Суперник-легенда / gettyimages.com

    Віталій Пасічний

    14 сентября 2022Команда біженців, головна легенда — гірник та козацькі наскоки: що робить Селтік більше, ніж клубом
    Голлівудська розв'язка "гірників" / ФК ШАХТЕР

    Віталій Пасічний

    13 сентября 2022Трилер Шахтаря, впевнений хід Дніпра-1 та перший хет-трик на рік: підсумки 4-го туру УПЛ
    Марченаро відміняє гол Міліка, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    13 сентября 2022Втрата Аталанти, перше очко Монци, суддівський скандал у Турині та інше: огляд 6-го туру Серії А
    Домінік Собослаї

    Роман Котляр

    12 сентября 2022Помста Дортмунду від Марко Розе, чергова нічия Баварії та інші підсумки 6-го туру Бундесліги

    Стрічка новин

    Україна. Новини

      Rambler's Top100