Україна

Футболіст отримав складну травму.

Воротар київського Динамо Денис Бойко у матчі УПЛ проти Руха отримав травму.

Як показало медобстеження у клініці в Барселоні, в гравця пошкодження передньої хрестоподібної зв’язки, що залишає йог поза футболом на шість місяців мінімум.

"На жаль, підтвердився найгірший сценарій. На мене чекає операція та тривалий шлях відновлення. Але Денис Бойко ще ніколи не був таким мотивованим грати у футбол.

Футбол – моє життя, і я обіцяю всім, хто мене підтримує і не підтримує, кому я подобаюся і не подобаюся – я повернуся, і повернуся ще сильнішим", — написав Боайко в Instagram.

Нагадаэмо, що 13 жовтня київське Динамо о 19:45 зіграє проти Ренна у Лізі Європи. Ворота захищатиме Руслан Нещерет.