Бразилець повернувся грати в Україну.
Андерсон Піко у складі Метала, Металіст
13 жовтня 2022, 13:27
Харківський Металіст заявив на сезон української Прем'єр-ліги лівого захисника Андерсона Піко.
33-річний бразилець повернувся в Україну рік по тому. У 2021 він був у складі Металла, але в офіційних матчах не брав участі.
Також він відомий українському вболівальнику по виступам за Дніпро (26 матчів, 2 голи та 1 асист).
Як повідомляє сайт Transfermarkt, контракт з Піко Металіст підписав на один рік — до літа 2023 року.