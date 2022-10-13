Україна

Бразилець повернувся грати в Україну.

Харківський Металіст заявив на сезон української Прем'єр-ліги лівого захисника Андерсона Піко.

33-річний бразилець повернувся в Україну рік по тому. У 2021 він був у складі Металла, але в офіційних матчах не брав участі.

Також він відомий українському вболівальнику по виступам за Дніпро (26 матчів, 2 голи та 1 асист).

Як повідомляє сайт Transfermarkt, контракт з Піко Металіст підписав на один рік — до літа 2023 року.