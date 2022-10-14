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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють закарпатський Минай та рівненський Верес.

Закарпатський Минай та рівненський Верес розпочнуть програму сьомого туру української Прем'єр-ліги матчем на Минай Арені.

Володимир Шаран, після нічиєї проти Кривбаса (0:0), вирішив залучити до стартового складу Олега Горіна до пари центральних захисників.

Юрій Вірт, на тлі поразки від харківського Металіста (1:2), використає з перших хвилин Василя Курка в якості одного з гравців центру оборони, тоді як Євген Пасіч посяде місце ліворуч у захисті. Станіслав Шарай вийде на місце під нападником.

Минай: Бандура — Гончар, Горін, Нємчанінов, Трубочкін — Хахльов, Вітенчук — Воробчак, Твердохліб, Кулієв — Вишневський.

Запасні: Пеньков, Кемкін, Байдал, Грайфонер, Касімов, Чуєв, Колесник, Кравчук, Коломоєць, Голуб, Рогозинський, Дмитрук.



Верес: Когут — Гагун, Курко, Вовченко, Є. Пасіч — Кльоц, Кучеров — Дахновський, С. Шарай, Г. Пасіч — Гайдучик.

Запасні: Ющишин, С. Шестаков, Мірошник, Квасний, Лебеденко, В. Шарай, М. Шестаков, Сергійчук, Поворознюк, Коркодим,.



Гра Минай — Верес почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.