Україна
14 жовтня 2022, 15:02
Верес із вилученням наприкінці гри зіграв унічию з Минаєм
Команда Володимира Шарана на власному полі забила вперше за останні чотири матчі УПЛ.
Минай — Верес, фото УПЛ
14 жовтня 2022, 15:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Минай — Верес 1:1
Голи: Вишневьский, 64 — Дахновський, 5
Минай: Бандура — Гончар, Горін (Чуєв, 81), Нємчанінов, Трубочкін (Дмитрук, 89) — Хахльов, Вітенчук — Воробчак, Твердохліб, Кулієв (Рогозинський, 60) — Вишневський (Коломоєць, 81).
Верес: Когут — Гагун, Курко, Вовченко, Є. Пасіч — Кльоц, Кучеров — Дахновський (В. Шарай, 75), С. Шарай (Лебеденко, 71), Г. Пасіч — Гайдучик (Сергійчук, 70).
Попередження: Горін, Гончар, Вітенчук — Шарай, Дахновський, Г. Пасіч, Є. Пасіч.
На 90+5-й хвилині був вилучений Геннадій Пасіч (Верес) (друге попередження).