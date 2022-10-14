Україна

Команди поділили очки у матчі УПЛ.

У рамках сьомого туру УПЛ Минай на власному полі приймав рівненський Верес.

Команди не змогли виявити сильнішого. Гостей на п'ятій хвилині вивів уперед Дахновський, але у другому таймі господарі відігрались за рахунок голу Вишневського.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Минай — Верес 1:1

Голи: Вишневський, 64 — Дахновський, 5



Минай: Бандура — Гончар, Горін (Чуєв, 81), Нємчанінов, Трубочкін (Дмитрук, 89) — Хахльов, Вітенчук — Воробчак, Твердохліб, Кулієв (Рогозинський, 60) — Вишневський (Коломоєць, 81).



Верес: Когут — Гагун, Курко, Вовченко, Є. Пасіч — Кльоц, Кучеров — Дахновський (В. Шарай, 75), С. Шарай (Лебеденко, 71), Г. Пасіч — Гайдучик (Сергійчук, 70).



Попередження: Горін, Гончар, Вітенчук — Шарай, Дахновський, Г. Пасіч, Є. Пасіч.



На 90+5-й хвилині був вилучений Геннадій Пасіч (Верес) (друге попередження).