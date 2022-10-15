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  • Україна

    15 жовтня 2022, 07:00

    Металіст 1925 — Львів. Напередодні

    З двох харківських команд першими зіграють "1925-ті".

    Олегу Дулубу є над чим подумати / ФК ЛЬВІВ
    Олегу Дулубу є над чим подумати / ФК ЛЬВІВ 15 жовтня 2022, 07:00

    Харків'яни несподівано для себе отримали можливість після гри з Колосом відпочити більше двох тижнів. Ціною скорочення відпустки, проте тим не менш: при надважкому графіку з'явилася можливість видихнути і перевести дух. Це вже чимала перевага для номінальних господарів (так матч, звичайно, пройде, не в Харкові, а в Ковалівці).

    Інша перевага полягає в тому, що Металіст 1925 року просто краще грає у футбол. Вдома статистика просто чудова: три ігри, сім набраних очок. Важливо, що харків'яни добре грають у обороні. З п'яти матчів три зіграно на нуль – і, зокрема, здобуто досягнення, яке зараз здається чимось неймовірним. Команда Кривенцова зіграла 0:0 на полі команди, яка забиває чотири Лейпцигу, шість іншому Металісту і проти якого не зміг зіграти на нуль сам Реал.

    Так, оборона у цієї версії Металіста прямо хороша — і саме це робить його фаворитом матчу. Дискваліфікація Капінуса, якщо що, не виглядає великою проблемою для харківського клубу: він щільно конкурує з Михайлом Шершенем і той самий матч проти Чорноморця без жодних видалень дивився з лави. ФК Львів же виправдовує очікування: у тому плані, що грає як аутсайдер і, найімовірніше, аутсайдером буде весь сезон.

    Питання в тому, чи команда Кривенцова зможе виграти на замовлення. Львів не просто “може зіграти від оборони” – він це обов'язково зробить. Матч на полі Динамо показав, що львів'яни готові проводити цілий матч, не думаючи про атаку. Металіст 1925 добре розпочав сезон? Що ж, “у нагороду” він отримує команди, які від нього відбиватимуться великими силами.

    Історія протистояння

    Одна гра в історії зустрічей вже була, а ось голів ще не було. Ця гра пройшла на полі Львова.

    Орієнтовні склади

    Металіст 1925: Мозіль – Жичиков, Безуглий, Курило, Шершень – Русин, Кравченко, Мартинюк, Габелок, Ременюк – Борячук

    Львів: Пономаренко — Крушинський, Муравський, Вовкун — Ременяк, Мильченко, Васильєв, Бойко, Бусько — Нич, Бугай

    footballпрогноз 1:0

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Команди

    Львів Металіст 1925

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