Металіст — Ворскла. Напередодні

Україна

Другий матч суботи — і друга харківська команда у господарях.

У якій ще лізі в єврокубковій зоні може йти команда з різницею забитих та пропущених “-2”? Металіст отримав 1:6 від Шахтаря, але за вирахуванням цієї гри виступає дуже гідно. За мірками команди, яка втратила більшу частину складу в останні тижні перед сезоном – так взагалі чудово. Виїзні перемоги над Олександрією, Вересом та Рухом дозволили харків'янам забратися на позиції, де їх і близько не чекали до початку сезону.

Ворскла вирвала дві перемоги та зняла напругу всередині команди. Так, матчі й проти Інгульця, й проти Чорноморця були далекі від ідеалу, але рахунок на табло, до єврокубкової зони три бали, у лізі багато набагато кризовіших команд. В іншій ситуації можна було б поставити запитання, наскільки агресивно атакуватиме Ворскла, але за нинішніх умов полтавців явно на багато відсотків влаштовуватиме нічия.

Цікаво, що минулого туру вистачило 20 хвилин, щоб у Ворскли зіграла албанська зв'язка. Толі вийшов на заміну – і віддав асист на переможний гол Сефері . При цьому збігається у албанців далеко не лише колір паспорта: вони до цього не один рік відіграли за ФК Тiрана. Питання: може, варто зробити основним Толі, щоб підвищити ефективність Сефері? З центрфорвардами у полтавців чи не найбільша проблема, і покращувати їх ефективність варто будь-якими способами.

У Металіста свої проблеми та свої турботи з кадрами. Наддосвідчений Олександр Рибка, який застав і Лігу Чемпіонів, і збірну, і неймовірний тиск фанатів, вибув із гри: зараз він заліковує коліно. Без нього доведеться грати Оресту Костику, для якого 99 номер – не просто красиве число, а рік народження. Досвід, зрештою, хлопець має: раніше грав за ФК Львів.

Також Металіст підписав іншу вікову легенду, але вона жодним чином із воротарськими справами не пов'язана (хіба що комплекцією). Андерсон Піко, який грав в УПЛ ще за Дніпро, повертається до України. Після 2019-го він встиг підписати контракт уже з п'ятьма різними командами, за які він зіграв три (3) матчі. Два з них – за ФК Метал ще у нижчій лізі.

Це, взагалі, що таке? Як можна так плювати на всіх українських гравців, щоб підписувати 33-річного бразильця взагалі без практики та успіхів в останні три роки? Одним цим трансфером Металіст сильно зменшив симпатій до себе.

Історія протистояння

Із цією версією Металіста Ворскла грає вперше.

Орієнтовні склади

Металіст: Костик — Каплієнко, Ралюченко, Романюк, Підлепенець, Мізюк, Картушов, Танковський, Чайковський, Демченко, Прядун

Ворскла: Різник — Пердута, Чеснаков, Яворський, Кравець — Толі — А. Кравчук, Олійник — Юрченко — Марлісон, Степанюк

Прогноз

прогноз 1:1