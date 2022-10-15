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  • Україна

    15 жовтня 2022, 07:30

    Металіст — Ворскла. Напередодні

    Другий матч суботи — і друга харківська команда у господарях.

    Чи впорається Металіст без Рибки? / ФК МЕТАЛІСТ
    Чи впорається Металіст без Рибки? / ФК МЕТАЛІСТ 15 жовтня 2022, 07:30

    У якій ще лізі в єврокубковій зоні може йти команда з різницею забитих та пропущених “-2”? Металіст отримав 1:6 від Шахтаря, але за вирахуванням цієї гри виступає дуже гідно. За мірками команди, яка втратила більшу частину складу в останні тижні перед сезоном – так взагалі чудово. Виїзні перемоги над Олександрією, Вересом та Рухом дозволили харків'янам забратися на позиції, де їх і близько не чекали до початку сезону.

    Ворскла вирвала дві перемоги та зняла напругу всередині команди. Так, матчі й проти Інгульця, й проти Чорноморця були далекі від ідеалу, але рахунок на табло, до єврокубкової зони три бали, у лізі багато набагато кризовіших команд. В іншій ситуації можна було б поставити запитання, наскільки агресивно атакуватиме Ворскла, але за нинішніх умов полтавців явно на багато відсотків влаштовуватиме нічия.

    Цікаво, що минулого туру вистачило 20 хвилин, щоб у Ворскли зіграла албанська зв'язка. Толі вийшов на заміну – і віддав асист на переможний гол Сефері . При цьому збігається у албанців далеко не лише колір паспорта: вони до цього не один рік відіграли за ФК Тiрана. Питання: може, варто зробити основним Толі, щоб підвищити ефективність Сефері? З центрфорвардами у полтавців чи не найбільша проблема, і покращувати їх ефективність варто будь-якими способами.

     

    У Металіста свої проблеми та свої турботи з кадрами. Наддосвідчений Олександр Рибка, який застав і Лігу Чемпіонів, і збірну, і неймовірний тиск фанатів, вибув із гри: зараз він заліковує коліно. Без нього доведеться грати Оресту Костику, для якого 99 номер – не просто красиве число, а рік народження. Досвід, зрештою, хлопець має: раніше грав за ФК Львів.

    Також Металіст підписав іншу вікову легенду, але вона жодним чином із воротарськими справами не пов'язана (хіба що комплекцією). Андерсон Піко, який грав в УПЛ ще за Дніпро, повертається до України. Після 2019-го він встиг підписати контракт уже з п'ятьма різними командами, за які він зіграв три (3) матчі. Два з них – за ФК Метал ще у нижчій лізі.

    Це, взагалі, що таке? Як можна так плювати на всіх українських гравців, щоб підписувати 33-річного бразильця взагалі без практики та успіхів в останні три роки? Одним цим трансфером Металіст сильно зменшив симпатій до себе.

    Історія протистояння

    Із цією версією Металіста Ворскла грає вперше.

    Орієнтовні склади

    Металіст: Костик — Каплієнко, Ралюченко, Романюк, Підлепенець, Мізюк, Картушов, Танковський, Чайковський, Демченко, Прядун

    Ворскла: Різник — Пердута, Чеснаков, Яворський, Кравець — Толі — А. Кравчук, Олійник — Юрченко — Марлісон, Степанюк

    Прогноз

    footballпрогноз 1:1

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Команди

    Ворскла Металіст

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