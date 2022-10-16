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    16 жовтня 2022, 09:00

    Рух — Дніпро-1. Напередодні

    Аперитив перед класичним.

    Скільки сьогодні заб'є Довбік? / ФК ДНІПРО-1
    Скільки сьогодні заб'є Довбік? / ФК ДНІПРО-1 16 жовтня 2022, 09:00

    3:0, 2:0, 3:0, 3:0, 3:0. У команди Кучера суперники цього чемпіонату взагалі будуть? Зрозуміло, що з Шахтарем ще не грали, але з другою та третьою командами перерваного чемпiонату Дніпро-1 зустрівся – і розгромив обох. Найпізніша хвилина, на якій рахунок стає 2:0 (умовний час, коли за результат можна не переживати) – 66; в решті матчів Верес закривав гру раніше. Макса Валефа суперники майже не напружують, Довбик після важкого старту не йде з поля без гола.

    А на черзі – Рух. Буде легкий розгром, розходимо... Ні, все не так просто. Будь-хто, хто включив останній матч Дніпра-1, мав жахнутися рівнем перфомансу лідера УПЛ. Вадуц, аутсайдер другого дивізіону Швейцарії, мав, якщо не вигравати, то точно забивати другий і виходити вперед. Так, тренер ліхтенштейців надто захопився атакою і оголив тили... Але у нас не сайт football.li, щоб розбирати проблеми Вадуца. Дніпро-1 провів важливий єврокубковий матч жах-ли-во.

    Спад фізичної форми? Можливо. Кучер невеликий любитель ротації, та ще й обставини сильно б'ють за потенціалом команди в цьому контексті. Лучкевич отримав важку травму, щойно вийшовши на поле, а Олександр Назаренко не грав у Ліхтенштейні, бо у 22 роки втратив батька... Таллес пропустив Довбика на перше місце в рейтингу бомбардирів, але він, як і раніше, швидкий, різкий і готовий створювати проблеми будь-якій обороні. Принаймні захист Динамо з ним уже намучився.

    Історія протистояння

    На рівні УПЛ зіграли три матчі, єдину домашню гру Рух – увага! – виграв 4:1. У своїх стінах Дніпро-1 одного разу виграв та одного разу зіграв унічию.

    Орієнтовні склади

    РухПаньків — Роман, Слюсар, Дідик, Лях — Довгий, Сапуга — Б. Бойчук, Таллес, Соломон-Отабор — Климчук.

    Дніпро-1: Валеф — Адамюк, Сарапій, Сваток, Амаш — Бабенко, Піхальонок — Гуцуляк, Балулі, Бланко — Довбик

    footballпрогноз 0:1

    Віталій Пасічний, Football.ua

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