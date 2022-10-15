Україна

УПЛ затвердила розклад восьмого туру.

Наступний тиждень, навіть за умов відсутності єврокубків, стане дуже насиченим, бо безпосередньо посеред нього буде відбуватись черговий, уже восьмий за ліком, тур української Прем’єр-ліги зразка сезону-2022/23.

Організатори змагань затвердили розклад прийдешніх матчів.

8 ТУР

18 жовтня (вівторок)

Чорноморець – Зоря 13:00

Львів — Верес 13:00

Олександрія — Кривбас 15:00

19 жовтня (середа)

Дніпро-1 — Інгулець 13:00

Ворскла — Рух 13:00

Металіст 1925 — Минай 15:00

Шахтар — Колос 17:00

20 жовтня (четвер)

Динамо Київ — Металіст 17:00.

Зауважимо, що центральним протистоянням цих трьох ігрових днів буде вважатись матч між чинним чемпіоном країни, донецьким Шахтарем, та нещодавнім лідером турнірної таблиці, ковалівським Колосом.