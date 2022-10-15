УПЛ затвердила розклад восьмого туру.
фото ФК Динамо Київ
15 жовтня 2022, 09:34
Наступний тиждень, навіть за умов відсутності єврокубків, стане дуже насиченим, бо безпосередньо посеред нього буде відбуватись черговий, уже восьмий за ліком, тур української Прем’єр-ліги зразка сезону-2022/23.
Організатори змагань затвердили розклад прийдешніх матчів.
8 ТУР
18 жовтня (вівторок)
Чорноморець – Зоря 13:00
Львів — Верес 13:00
Олександрія — Кривбас 15:00
19 жовтня (середа)
Дніпро-1 — Інгулець 13:00
Ворскла — Рух 13:00
Металіст 1925 — Минай 15:00
Шахтар — Колос 17:00
20 жовтня (четвер)
Динамо Київ — Металіст 17:00.
Зауважимо, що центральним протистоянням цих трьох ігрових днів буде вважатись матч між чинним чемпіоном країни, донецьким Шахтарем, та нещодавнім лідером турнірної таблиці, ковалівським Колосом.