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У рамках сьомого туру української Прем'єр-ліги харківський Металіст зумів обіграти полтавську Ворсклу.

Команди продемонстрували по-справжньому результативний та інтригуючий футбольний матч, під час якого вони забили на двох аж п'ять м'ячів.

Огляд матчу:

Металіст — Ворскла 3:2

Голи: Прядун, 44, 57, Каплієнко, 49 — Чайковський, 54 (авт.), Марлісон, 81



Металіст: Костик — Романюк (Шопін, 83), Мизюк, Ралюченко, Каплієнко — Чайковський — Підлепенець, Танковський (Панасенко, 88), Чідомере (Демченко, 46), Картушов (Книш, 76) — Прядун (Рязанцев, 83).



Ворскла: Різник — Пердута, Яворський (Марлісон, 65), Чеснаков (Зайков, 79), Кравець — А. Кравчук (Бацула, 65), Скляр — Олійник (Тотре, 79), Юрченко, Сефері — Степанюк (Кулаковський, 79).



Попередження: Підлепенець, Ралюченко