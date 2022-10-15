Україна

Тренер полтавчан висловився про поразку Металісту.

Головний тренер Ворскли Віктор Скрипник прокоментував поразку в матчі 7 туру УПЛ проти Металіста — 2:3.

"Які емоції? Я можу сказати, що вони дуже тяжкі. Програли. Отримали м’ячі у власні ворота після індивідуальних помилок. Коли по ходу ти поступаєшся, демонструючи реакцію, то суперник за цим спостерігає і робить висновки. Я не скажу, що ми поступилися по грі, адже створили моменти, але що поробиш.

Гол у роздягальню – не найкращий епізод. Суперник одразу ж отримує психологічну перевагу. Вони почали швидко вибігати в атаки, потім ми ще й пропустили дуже простий гол.

Таких м’ячів не має бути в дорослому футболі. Ти можеш діяти повільно, але твій досвід повинен підказувати, як запобігти цьому. Ми ще забили після того, але підсумок нам всім відомий", — сказав Скрипник.

Ворскла після 7 зіграних поєдинків займає 10 сходинку в турнірній таблиці УПЛ із 7 набраними балами.