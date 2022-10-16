Україна

Півзахисник киян серйозно налаштований на Класичне.

Півзахисник киян Олександр Андрієвський поділився очікуваннями від битви проти Шахтаря.

"Настрій позитивний. Нас очікує дуже серйозний суперник, тому налаштовуємося на гру тільки з бойовим настроєм. Тренер вказує на помилки та сильні сторони суперника. Ми все знаємо про Шахтар і, думаю, що покажемо це на полі.

Ми вже грали з Шахтарем за порожніх трибун, коли були ковідні обмеження. Тому нам не звикати. Але дуже чекаємо, коли наші вболівальники зможуть повернутися на трибуни. Для нас, як і для усіх фанів, це особливий матч, це дербі. Однак за нього, як і за всі інші поєдинки, можна заробити три очки".

Окрім того, Олександр привітав захисників та захисниць України, а також розповів про додаткову мотивацію перед матчем.

"Перш за все, хочеться подякувати за те, що боронять нашу країну, відвойовують її незалежність. Знаємо, що скоро всі наші території будуть деокуповані. Велика вдячність і привітання нашим захисникам, а також захисницям, адже, наскільки я знаю, в українській армії близько 30% відсотків жінок. Дуже віримо в наших військових, усім серцем і душею з ними.

Я бачив Залужного з шевроном Динамо та Кулебу в динамівському екіпіруванні. Тому ми повинні не підводити їх і намагатися показувати це на полі".

Нагадаємо, що сьогодні, 16 жовтня з початком о 17:00, київське Динамо зіграє проти донецького Шахтаря у Львові.