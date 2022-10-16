Україна

Підопічні Іманоля Альгуасіля знаходяться у гарній формі.

Завершився матч дев'ятого туру іспанської Ла Ліги, в якому Сельта приймала на своєму полі Реал Сосьєдад.

На 30-й хвилині Ільярраменді вивів гостей уперед, проте вже до перерви Сельті вдалося відігратися завдяки зусиллям Яго Аспаса.

Вже в другому таймі Субельдія реалізував свій момент, який і приніс до активу Сосьєдада сьому перемогу поспіль у всіх турнірах.

Сельта — Реал Сосьєдад 1:2

Голи: Аспас, 39 — Ільяррамеді, 30, Субельдія, 54