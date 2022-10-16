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У рамках сьомого туру української Прем'єр-ліги Дніпро-1 дивом зумів здобути перемогу над Рухом з рахунком 3:2.

Перемагаючи з рахунком 2:1, у другому таймі львівський клуб заробив дві червоні картки і згодом пропустив два фатальні м'ячі.

Тим не менш, Рух став першою командою, якій вдалося цього сезону УПЛ забити Дніпру-1, який не пропускав п'ять стартових матчів поспіль.

Огляд матчу:

Рух — Дніпро-1 2:3

Голи: Довгий, 30, Таллес, 52 — Довбик, 45+1 (пен.), Гуцуляк, 59, Логінов, 90+5



Рух: Паньків — Роман, Слюсар, Дідик, Лях — Довгий, Сапуга — Б. Бойчук (Карабін, 90+2), Таллес (Мисик, 65), Соломон-Отабор (Руніч, 87) — Климчук.



Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк (Назаренко, 56), Сарапій, Сваток, Горбунов — Бабенко, Рубчинський (Когут, 67) — Гуцуляк, Піхальонок (Логінов, 87), Громов (Танчик, 55) — Довбик.



Попередження: Роман, Слюсар — Сваток, Адамюк, Бабенко, Назаренко



На 58-й хвилині був вилучений Віталій Роман (Рух) (друге попередження).

На 77-й хвилині був вилучений Денис Слюсар (Рух) (друге попередження).