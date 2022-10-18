Україна

Одразу кілька гравців Кривбасу зіграють проти колишньої команди.

Ще одна дуель команд, які у вихідні відпочивали. Щоправда, причини відпочинку були зовсім різними: якщо Олександрія завбачливо домовилася з Інгульцем і зіграла матч 7-го туру ще в серпні, коли календар був простішим, то матч Кривбасу зірвався в останній момент.

Чотири гравці криворіжан повертаються на знайому арену. Тимур Цвєтков та Денис Устименко грали за Олександрію безпосередньо до літнього трансферу у Кривбас, а Євген Банада та Максим Задерака разом виходили у складі Олександрії ще кілька років тому. Власне, у 2018-20 рр. за Олександрію грали усі четверо.

Цікаво, чи не відчувають вони почуття жалю, що виходять “за цих”, а не “за тих”? Кривбас залишається проектом, вся амбітність якого існує виключно за межами футбольного поля. Клуб підписав найхайповішого тренера з українців, взяв йому на допомогу чи не двозначну кількість гравців – і... Мало того, що просто програє – зрештою, чемпіонат лише розпочався. Кривбас грає принизливо боягузливо, інертно, без виразних спроб напружити воротарів суперника. Чи варто було так посилюватися, якщо за підсумком Кривбас просто не відрізняється від типового вихідця з першої ліги?

Олександрія ніколи не вела себе на ринку так нахабно. Навіть коли вона здобула бронзові медалі чемпіонату та грала внічию з Сент-Етьєном, вона була дуже скромним клубом – здатним відпустити посеред сезону лідера (захисник Бондаренко) у Шахтар. Клуб робив ставку на поступовий прогрес молоді, на командні взаємодії, на спадкоємність – і забрався набагато далі, ніж зараз може розраховувати Кривбас.

Але, з іншого боку, Кривбас тепер у положенні, яке більш комфортне для Вернідуба. Це положення андердогу, команди, від якої ніхто нічого не чекає – а головне, що від Олександрії чекають на перемогу. Гравці гостей сьогодні зможуть грати на просторі, Вернідуб, в принципі, добре ставить контратаки – і це вносить у матч інтригу.

Історія протистояння

З цією версією Кривбасу Олександрія ще не грала. Більше того, і старий Кривбас зі своїх 633 матчів у вищій лізі лише 6 провів проти Олександрії (+1=4-1). Час, коли колектив із невеликого містечка Кіровоградської області вийшов на новий рівень, збігся з часом падіння футбольної гордості Кривого Рогу.

Орієнтовні склади

Олександрія: Білик – Дячук, Бабогло, Мірошніченко, Цуріков – Дришлюк, Рибалка – Кобзар, Калітвінцев, Демченко – Кожушко

Кривбас: Сарнавський – Якимець, Ловрич, Семенов, Стецьков – Капіч, Хомченовський – Задерака, Татарков, Волошин – Хобленко

прогноз 2:1

Віталій Пасічний, Football.ua