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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та криворізький Кривбас.

Олександрія та криворізький Кривбас матчем на КСК Ніка продовжуватимуть програму вівторка в рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги.

Юрій Гура, після перемоги над одеським Чорноморцем (2:1), вирішив використати з перших хвилин Максима Третьякова на лівому фланзі атаки.

Юрій Вернидуб, на тлі нічиєї проти Миная (2:2), залучив до стартового складу Євгена Опанасенка на правому фланзі захисту.

Олександрія: Білик — Мірошніченко, Дячук, Бабогло, Цуріков — Демченко, Дришлюк, Рибалка — Калітвінцев, Кожушко, Третьяков.

Запасні: Горох, Мельник, Ковалець, Волошин, Костишин, Шулянський, Скорко, Мартинюк, Кобзар, Єрмаков, Мустафаєв.



Кривбас: Сарнавський — Опанасенко, Ловрич, Стецьков, Якімець — Хомченовський, Капіч — Задерака, Татарков, Волошин — Хобленко.

Запасні: Кліщук, Зотько, Семотюк, Шевченко, Понєдєльнік, Рябов, Семенов, Банада, Дебелко, Кораблін, Микитишин, Устименко.



Гра Олександрія — Кривбас почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.