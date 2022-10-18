Україна

Команда Юрія Вірта повернулась до перемог після трьох поспіль невтішних результатів.

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Львів — Верес 1:3

Голи: Бугай, 14 — Гайдучик, 17, Вовченко, 67, С. Шарай, 69



Львів: Пономаренко — Бусько (Якимів, 70), Муравський (Вовкун, 46), Крушинський (Никитюк, 46), Мильченко — Шишка (Мишенко, 54), Васильєв — Полегенько, Бойко — Нич (В. Михайлів, 73), Бугай.



Верес: Когут — Гагун, Курко, Вовченко, Є. Пасіч — Кучеров — Сергійчук (С. Шестаков, 81), Кльоц (Лебеденко, 80), С. Шарай, В. Шарай (Квасний, 87) — Гайдучик (М. Шестаков, 78).



Попередження: Мильченко, Крушинський, Бусько, Шишка, Вовкун, Васильєв, Мишенко — Гагун, В. Шарай, Сергійчук