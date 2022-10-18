Україна

Гра не відбудеться у заплановану дату.

У рамках восьмого туру чемпіонату України Динамо Київ мало прийняти на своєму полі харківський Металіст.

Як повідомляє офіційний сайт харків'ян, гра пенесена на невизначений термін.

За чиєю ініціативою відбулося перенесення не повідомляється. Також на іншу дату перенесли гру юнацьких команд.

Про нові дати та час проведення поєдинків буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що спочатку планувалось, що гра між Динамо та Металістом відбудеться у четвер, 20 жовтня, о 17:00.