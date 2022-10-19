Ворскла — Рух. Напередодні

Україна

Як львівська команда протистоятиме Ворсклі без двох важливих гравців?

Григорій Козловський днями дав джазу. Формально власник Руху лише оголосив про свою прес-конференцію 24 жовтня, але у своєму стилі загорнув тези в дуже специфічну інформаційну обгортку.

“Що привело до свавілля і хто ним керує . Хочу звернутися до всіх президентів клубів , щоб вони висловили свою думку Бо наш футбол вмирає , і кожному сидіти у своєму будиночку і вдавати , що нічого не відбувається... Ще рік -два і опустимося до рівня чемпіонату області Ми вже пережили три таких Майдані , тепер пора робити і футбольний Майдан. Як казавши Тарас Шевченко, що може бути гірше за московські воші – це українські гніди . Тому поговоримо про тих українських гнид, які п'ють нам дах” , — сказав Козловський.

Ще Козловський запустив відеоблог “Буде бій!”, у якому гендир команди Ігор Дедишин висловлюється про актуальні події в українському футболі (чит. “нападає на арбітрів, Краснікова, Павелка та ін.”). Це все чудово, але Рух уже якийсь сезон поспіль команда, в якій найяскравіший персонаж з величезним відривом від другого місця – президент.

Команда вирішує дуже скромні завдання і, якби не численні катаклізми в українському футболі, вже могла б і вилетіти. Наразі команда на 13-му місці, у зоні перехідних матчів – і не перебуває ще нижче в основному через очевидний провал Чорноморця та Кривбасу. Ворскла, звичайно, сама далека від досконалості, але нинішній Рух не виглядає командою, здатною вжалити навіть таку Ворсклу.

Проблема Руху – грати доведеться без тих бійців, яких команда втратила з Вересом. Вибачте за військові асоціації, але Леонід Кучук сам ставить такий футбол, що після нього більше втрат, ніж насолоди іграми. Денис Слюсар та Віталій Роман, два молоді захисники Руху, у спробах стримати Дніпро-1 отримали червоні – і тепер команда буде змушена обходитися без них. А гравців оборони у Кучука менше, ніж будь-яких інших, навіть чисто номінально. Наприклад, єдиний конкурент Романа за позицією – 17-річний Андрій Кітела , який ще не дебютував у професійному футболі.

Ворскла не блищить, але проти такого знекровленого Руху їй буде складно не показати клас.

Історія протистояння

Рух після виходу в УПЛ зіграв проти Ворскли чотири матчі. Обидва домашніх звів унічию, обидва “полтавські” програв.

Орієнтовні склади

Ворскла: Різник — Пердута, Яворський, Чеснаков, Кравець — О. Кравчук, Скляр — Олійник, Юрченко, Сефері — Степанюк

Рух: Паньків – Кітела, Холод, Дідик, Лях – Довгий, Сапуга – Б. Бойчук, Таллес, Соломон-Отабор – Клімчук

прогноз 2:0