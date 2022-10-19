Шахтар — Колос. Напередодні

А закриється програма середи матчем у Львові, де Шахтар прийме команду Ярослава Вишняка.

Колос не забиває вже два тури, у попередній грі через це зіграв удома 0:0 з Інгульцем і взагалі за результативністю одна з найгірших команд ліги. Але зрозуміло, що в таких матчах, як проти “гірників”, будь-яка результативність другорядна. Звичайно, Колос оборонятиметься великими силами, залишатиме за лінією м'яча 10-11 людей. Без жартів, під такий матч тренер може і Дениса Безбородько в запас перекласти – заради додаткового опорника.

Український Шахтар – команда, рівень підготовленості якої до УПЛ все ще під питанням. Команда розірвала Металіст, досить впевнено обіграла Динамо – але коли справа доходить до матчів, у яких суперник захищається великими силами (тобто до стандартних матчів Шахтаря у Прем'єр-лізі), колектив Йовічевіча починає відчувати проблеми. 0:0 з Металістом 1925, 1:0 із Кривбасом, 1:0 з Рухом, 2:1 із Чорноморцем. Контекст тільки більше мотивує здивовано підняти брову: усі три переможні голи аутсайдерам Шахтар забив після 75-ї хвилини, Чорноморцю – взагалі на шостій компенсованій, рикошетом від спини Траоре.

Саме такі матчі, як з Колосом чи, наприклад, з Олександрією наприкінці жовтня покажуть, чи здатний Шахтар стабільно збирати очки з пелотоном. Без цього за чемпіонство боротися складно – особливо з Дніпром-1, який, як бачимо, на старті сезону не втратив жодного очка.

Обов'язкова необхідність перемагати складно поєднується, але не скасовує питання ротації, яке просто повинне стати перед Шахтарем ребром у контексті дуже складного календаря. У домашніх матчах проти Шахтаря та проти Реала у “гірників” був однаковий стартовий склад – і це були дуже складні матчі. Можливо, час дати пограти Сікану? Петряку? Джурасеку? У найближчі 26 днів “гірники” зіграють дев'ять матчів, і якщо керуватися безглуздою догмою “переможний склад не змінюють”, це призведе до осічок на дистанції.

Історія протистояння

Із семи матчів на рівні УПЛ Шахтар виграв у Колоса шість, із трьох домашніх – усі три.

Орієнтовні склади

Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Сікан

Колос: Волинець – Зозуля, Новак, Чоботенко, Чорноморець – Мілько, Оріховський – Болбат, Смирний, М'якушко – Безбородько

прогноз 2:0

Віталій Пасічний, Football.ua