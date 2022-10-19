Дніпро-1 — Інгулець. Напередодні

Україна

Кучер проти Кучера.

За великим рахунком, вся програма середовища складається з матчів, у яких господарі зобов'язані впевнено перемагати. І о 13:00 відбувається матч, у якому розрив між суперниками максимальний.

Цей розрив до останнього ризикував бути помітно меншим. Олександр Кучер ще після гри з Рухом сказав:

"Відсутність багатьох легіонерів ? Там різні були причини. Комусь треба було зробити паспорт, а в інших переживали батьківщину через ситуацію в Україні , боялися загрози їх життю, тому деякі побоялися поїхати на гру. Вони повинні приєднатися до нас в Ужгороді, де ми з ними і будемо розмовляти".

Розмова, очевидно, пройшла успішно: вже на передматчевому тренуванні в Ужгороді легіонери були присутні. Можна зробити комплімент менджменту Дніпра-1, який вибив собі право грати в Ужгороді, а базу розмістив у словацькому Кошиці. Країни різні, але водночас відстань між базою та містом менша за 100 кілометрів, команда дістається за пару годин... Ну і зрозуміло, що з Ужгорода будь-який іноземець може виїхати до Словаччини за лічені хвилини – у разі подій, про які не хочеться навіть думати, і ді Франко, і Бузанелло, і будь-який інший легіонер може рекордно швидко покинути Україну.

Розмова, вочевидь, пройшла успішно: вже на передматчевому тренуванні в Ужгороді легіонери були присутні. Можна зробити комплімент менджменту Дніпра-1, який вибив собі право грати в Ужгороді, а базу розмістив у словацькому Кошиці. Країни різні, але водночас відстань між базою та містом менша за 100 кілометрів, команда дістається за пару годин... Ну й зрозуміло, що з Ужгороду будь-який іноземець може виїхати до Словаччини за лічені хвилини – у разі подій, про які не хочеться навіть думати, й ді Франко, й Бузанелло, й будь-який інший легіонер може рекордно швидко покинути Україну.

І в контексті повернення лідерів Дніпро-1 стає беззаперечним фаворитом матчу. Тиск зростає на воротаря суперників, який є однофамільцем тренера дніпрян. Данило Кучер чесно виграв конкуренцію в Олексія Паламарчука, скористався травмою Романа Підківки та чудово провів, наприклад, минулий тур проти Колоса.

Подивимося, як він виявить себе на тлі лідера чемпіонату.

Історія протистояння

З п'яти матчів в історії протистояння Дніпро-1 виграв три – і ще два звів унічию. З іншого боку, Інгулець виграв найважливіший матч: коли у статусі володаря срібних медалей Кубка України (2019) вибив Дніпро-1 в 1/8 нового розіграшу.

Орієнтовні склади

Дніпро-1: Валеф – Адамюк, Сарапій, Сваток, Амаш – Бабенко, Рубчинський – Бланко, Піхальонок, Гуцуляк – Довбик

Інгулець: Кучер – Сидоренко, Павлов, Ченбай, Саків – Кучеренко – Нагієв, Кухарук, Смоляков, Запорожець – Одарюк

прогноз 3:0