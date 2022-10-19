Україна

Колектив Сергія Лавриненка несподівано поставив крапку в виключно переможній серії команди Олександра Кучера.

Історія склалась так, що недоторканих в українській Прем’єр-лізі не існує, тож надзвичайно вдала серія дніпровського Дніпра-1 із поєдинків без пропущених голів рано чи пізно мала б завершитись. Сталось це лише в матчі сьомого туру проти львівського Руху минулими вихідними (3:2), у якому футболісти Олександра Кучера ледь врятували ще одну свою видатну серію з відсутності втрат очок від початку змагань.

І навряд чи за такого щільного календаря СК мав змогу відвести подих перед наступним протистоянням на внутрішній арені. Однак суперники вже були дещо скромнішими в плані здобутих результатів. Петровський Інгулець за зіграних до цього шість матчів не спромігся здобути жодної звитяги, тож подальша робота Сергія Лавриненко на чолі "козаків" усе більше починала викликати сумнівів у своїй доцільності. І хоча "козаки" тільки-но нещодавно зуміли стримати ковалівський Колос (0:0), це жодним чином не вказувало на їхній можливий успіх у звітній грі.

У першій половині гри команди не встигли навіть розгойдати гру, як пролунав сигнал "Повітряна тривога", і футболісти були змушені ховатись в укритті. За ті 23 хвилини, що вони перебували на футбольному полі до цього, жодних акцентів не було встановлено. Дніпро-1 прогнозовано більше володів м’ячем, тоді як суперники виключно захищались у три лінії на власній половині поля. Футбол у цей час був не надто цікавим — виключно зусиллями Амаша м’яч спрямовувався до штрафного Кучера, проте для захисників та голкіпера такі передачі загрози не становили.

Чекати на повернення команд на поле довелось дуже довго, і допоки тривога не спадала в центральній часті країни, на Закарпатті зрештою продовжували грати у футбол. Поновлення гри, як здавалось, не викликало в гравців жодних емоцій. Вони так само продовжували в помірному темпі розвивати власні атаки, не змінивши при цьому співвідношення ролей на полі. Однак Інгулець помітно додав у разючості контрнаступальних дій.

Це допомогло команді Лавриненка вже на 32 хвилині вперше серйозно загрожувати володінням Юрчука, коли під передачу з глиби на спини центральним захисника увірвався Нагієв, проте переграти суперника пострілом низом номінальний захисник так і не зумів. Схожим чином пробив згодом і Клименко, коли мав власну нагоду на правому фланзі штрафного. Незважаючи на намагання суперників, Дніпро-1 продовжував грати в комфортному для нього особисто темпі, і зрештою в компенсований до першого тайму час подача кутового з лівого флангу від Амаша знайшла голову Адамюка на дальній стійці.

У другій половині гри на нас очікувала найбільша сукупна кількість гольових моментів у звітному протистоянні. Усе розпочалось із несподіваного голу у відповідь від гостей, коли подачу зі штрафного на лівому фланзі через сонце не ризикнув перехопити Юрчук, що дозволило Смолякова виконати удар головою без опіки на дальній стійці.

І одразу ж після цього Інгулець мав гарну нагоду для другого забитого м’яча, проте добивання сейву від голкіпера Дніпра-1, після чергового невдалого виходу віч-на-віч у виконанні Нагієва, у Запорожця прийшлась у поперечину чужих воріт. Становище розпалювалось швидкими атаками з обох сторін, тож банально почав не встигати, і в підсумку проґавив подачу з правого флангу від Клименка на все того ж Смолякова, і півзахисник у дотик розстріляв чужі ворота з близької відстані.

Однак радість Інгульця з цього приводу була швидкоплинною, бо вже в атаці у відповідь Піхальнок завершив відскок від Ченбая перед чужим штрафним потужним пострілом у лівий нижній кут. Зрозуміло, що на цьому колектив господарів не зупинився, і спробував влаштувати навалу накшталт тієї, що відбувалась під час матчу проти Руху. Цього разу вийшов дещо невдало, бо виключний гольовий момент дніпряни створили лише під фінальний свисток, але Балулі не зміг у дотик переграти голкіпера на завершення прострілу з правого флангу. Кінець переможної серії.

У наступному турі дніпровський Дніпро-1 гратиме в гостях проти харківського Металіста, а петровський Інгулець гостюватиме в криворізького Кривбасу.Дніпро-1 — Інгулець 2:2Адамюк, 45+1, Піхаленок, 68 — Смоляков, 55, 66Юрчук — Адамюк (Танчик, 70), Логінов (Назаренко, 59), Сваток, Амаш — Сарапій, Рубчинський (Громов, 59, Балулі, 80) — Гуцуляк, Піхальонок, Бланко (Когут, 81) — Довбик.Кучер — Сидоренко, Павлов, Ченбай, Саків — Кучеренко — Нагієв (Одарюк, 76), Кухарук, Клименко (Марусич, 85), Смоляков (Кравчук, 76) — Запорожець (Коробенко, 90+2).Попередження: Ченбай, Кучер.