Україна

Тренер полатавчан оцінив матч проти Руха.

Головний тренер Ворскли Віктор Скрипник прокоментував поразку проти Руха в УПЛ із рахунком — 0:1.

"Такі матчі коментувати завжди важко і в той же час неприємно. Дуже важливо з такими командами як Рух виходити вперед одразу, а потім вони вмикають агресію, нав’язують боротьбу і діяти вже набагато важче. Залишається лише привітати суперника з тим, що він досяг бажаного.

Чи була недооцінка Руха? Ні в якому разі! Всі ми чудово розуміємо, який чемпіонат ми граємо цього року. Кожен матч подібний до фіналу. Розуміли, що Рух провів попередні тури з командами, які перебувають у першій п’ятірці. Зорю вони переграли, з тим же Вересом на виїзді – 2:2. Тому розуміли, що ця команда сильна, налаштовуючись на серйозну боротьбу. Мали бажання реабілітуватися за поразку в матчі з Металістом. Не завжди те, чого прагнеш, виходить.

Ми вперше зіткнулися з повітряною тривогою під час нашого офіційного матчу. Тренер це сприймає по-своєму, а як кожен із футболістів, хто знає. Навряд чи це можна вважати позитивним моментом, враховуючи те, що налаштування на гру відбувається задовго до стартового свистка, а потім темп гри втрачається. Та сьогодні ми просто програли", — сказав Скрипник.

Після восьми зіграних матчів Ворскла займає десяту сходинку у турнірній таблиці чемпіонату України.