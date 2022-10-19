Єдиний гол був забитий у першому таймі.
Футболісти Руха, ФК РУХ
19 жовтня 2022, 19:50
У рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги львівський Рух у гостьовому матчі переграв Ворсклу із рахунком 0:1.
Єдиний гол був забитий у середині першого тайму. Його автором став Олексій Довгий.
До вашої уваги відео голу та огляд матчу:
Ворскла — Рух 0:1
Гол: Довгий, 28
Ворскла: Різник — Пердута, Зайков, Чеснаков, Кравець — Скляр, Юрченко, Сефері, Олійник (Челядін, 72) — Степанюк (Козиренко, 72), Марлісон (Річардс, 84).
Рух: Паньків — Кітела, Дідик, Слюбик, Лях, Сапуга — Довгий, Соломон (Руніч, 71) — Таллес (Притула, 85), Мисик (Бойчук, 58) — Климчук.
Попередження: Козиренко, 86 — Сапуга, 17, Таллес, 17, Кітела, 60, Рунич, 88.