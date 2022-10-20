Україна

Мадридський Реал не залишив шансів супернику.

У рамках 10 раунду іспанської Ла Ліги мадридський Реал у гостях розібрався з Ельче — 0:3.

Експерти з WhoScored роздали оцінки футболістам після матчу. Найкращим гравцем став Карім Бензема, який отримав оцінку 8,5.

Другий за рівнем бал у автора двох асистів Родріго — 8,3. Старання півзахисника Феде Вальверде оцінили в 7,9.

А ось Андрій Лунін отримав четверту найкращу оцінку у поєдинку — 7,4. Українець декілька разів виручив мадридський клуб від пропущеного голу.

Нагадаємо, що цей поєдинок став для Луніна другим зіграним "на нуль" у цьому сезоні. Загалом він провів шість матчів.