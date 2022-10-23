Динамо — Ворскла. Напередодні

Україна

Центральний матч туру.

Динамо рекордно довго уникало матчів із суперниками, яких можна назвати простими смертними Прем'єр-ліги. Команда Луческу програла Зорі, Дніпру-1 та Шахтарю – це прикро, навіть соромно, але йдеться про 3 з 5 команд, які брали участь у єврокубках (четвертим, звичайно, є саме Динамо). Ця ж команда обіграла Львів, Минай та Рух, але ці команди у кінцi сезону можуть посісти хоч три останніх місця. Рівень успішності виступів сезону на 90% формує якість перфомансу проти середняків ліги – той, хто зможе поставити на потік видобуток пунктів з ними, обов'язково буде високо.

Ворскла, звісно, п'ятий учасник єврокубків від України цього сезону, але початок сезону на це навіть не натякає. Команда Віктора Скрипника діє догматично в атаці і просто погано в обороні. Багато статусних новачків, але поки що це грає тільки в мінус: Ворсклі не вистачає зіграності. Дуже слабкі гра та результат змушують тренера шукати оптимальне поєднання, але до дев'ятого туру здається, що пошук затягнувся.

Найкраще метання Скрипника характеризує ситуація із центром оборони. У нього в розпорядженні є наддосвідчені Яворський та Чеснаков (Володимир на контракті взагалі рекордні для сучасної УПЛ 17 сезонів), новачок команди Зайков та опорник, якого можна використати в центрі оборони, Челядін. І ось як виглядає центр захисту полтавців у ході сезону:

1-й тур – Чеснаков&Челядін (три пропущені від Зорі);

2-й – Яворський&Зайков (два від Вереса);

3-й — Зайков&Челядін (три від Металіста 1925);

4-й – Зайков&Яворський (матч на нуль із Олександрією);

5-й – Яворський&крайній захисник Родрігеш (матч на нуль з Інгульцем);

6-й – Зайков&Чеснаков (один від Чорноморця);

7-й – Яворський&Чеснаков (три від Металіста);

8-й – Зайков&Чеснаков (один від Руху).

Так, звичайно, ще потрібно постаратися: у перших семи турах жодного разу не повторити пару центрбеків. І це, звичайно, не від хорошого життя: видно, що погано грають усі представники оборони, причому найбільше розчаровують ветерани. Чеснаков, якому в ході цього сезону виповниться 35, вже явно пройшов свій пік... При цьому така плинність кадрів передається й партнерам: у матчі з Рухом вже помилявся й Різник, який чудово розпочав сезон і багато в чому завдяки сейвам якого вдалося відстояти нічию з Олександрією.

Саме через такі проблеми суперника Динамо просто повинне перемагати. По-перше, будь-який умовний ліміт поразок давно вичерпаний, і будь-який новий провал може призвести, наприклад, до відставки Луческу. По-друге, суперник просто занадто не у формі, щоб виправдовуватися його статусом. Зрозуміло, що Динамо теж має багато проблем, навіть із тим же центром оборони (як грати без дискваліфікованого Забарного, який встиг стати найнезамінним гравцем команди?), але відступати просто нікуди.

Історія протистояння

44 перемоги Динамо, вісім нічиїх, п'ять успіхів Ворскли – це суха статистика, яка мало говорить про що. Я зверну увагу на три гри:

1) Неймовірна, майже голлівудська перемога полтавців у дебютному сезоні на рівні вищої ліги. Тоді команда з Лужним, Ващуком, Хацкевичем, Ребровим у складі програла у Полтаві 3:4, ведучи у рахунку 1:0 та 2:1;

2) Фінал Кубка України-2020, у якому справа дійшла до вісімнадцятого (!) пенальті у післяматчевій серії. З рахунком 8:7 сильнішим виявилося Динамо;

3) Власне, остання зустріч Динамо та Ворскли, яку полтавці виграли, незважаючи навіть на факт гри у Києві. Тоді за полтавців забили Рангель та Олів'є Тілль... Загалом з того складу Ворсклу залишило більше половини гравців.

Але, загалом, Ворскла – зручний суперник для Динамо. 77% перемог – це дуже серйозний показник, навіть для взаємин гранду із середняком. Для порівняння: у Зорі динамівці виграли лише 62% зустрічей, при тому, що луганський клуб дуже багато сезонів був звичайним аутсайдером вищої ліги.

Орієнтовні склади

Динамо: Нещерет – Тимчик, Попов, Сирота, Вівчаренко – Буяльський, Сидорчук, Шепелєв – Циганков, Ванат, Кабаєв

Ворскла: Різник – Пердута, Зайков, Чеснаков, Кравець – Скляр, Юрченко, Сефері, Олійник – Степанюк, Марлісон

прогноз 2:1