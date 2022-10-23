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  • Україна

    23 жовтня 2022, 07:30

    Металіст — Дніпро-1. Напередодні

    Реінкарнація легендарного дербі.

    Чи буде Металіст таким задоволеним після сьогоднішньої гри? / ФК Металіст
    Чи буде Металіст таким задоволеним після сьогоднішньої гри? / ФК Металіст 23 жовтня 2022, 07:30

    Якими ж яскравими були битви Металіста з Дніпром 10-15 років тому! Гострі, атакуючі, непередбачувані баталії затьмарювали навіть класичне, на яке часто занадто тиснув результат. Філігранний штрафний Ротаня, слаломний прохід Девіча на гол Тайсона, дубль Коноплянки у відповідь на дубль Шав'єра, навіть “електричний” матч – кожна з цих фраз, начебто помахом чарівної палички занурює давніх глядачів УПЛ у вир пам'яті, змушуючи ностальгувати.

    Ці справи були давно, обидва клуби того зразка припинили існування, але колективи, що з'явилися на їх місці, все одно йдуть у першій п'ятірці. Металіст, незважаючи на вiдхiд усіх легіонерів та найкращих українців, дуже бадьоро набирає очки і навіть, здається, не планує боротися за виживання. Дніпро-1 взагалі стартував вище за усілякі похвали і вперше не виграв лише в сьомому матчі.

    На боці Металіста – велика перевага у ігровій свіжості. Мало того, що четвергова гра з Динамо скасувалась, так ще й матч сьомого туру харків'яни зіграли на день раніше, ніж Дніпро-1. В команди Ратія був повноцінний тиждень на підготовку, тоді як у команди Кучера лише три.

    Але, вибачте, це лише деталь на тлі головного. Дніпро-1 не просто сильніший за Металіст за складом – він і вибирав влітку з Металіста всіх найкращих! Танчик, Горбунов, Сарапій, Балулі сьогодні можуть зіграти проти колишньої команди – і мало сумнівів, що якби, умовно кажучи, Рибка здавався Краснікову гравцем, який здатний підсилити Дніпро-1, зараз Олександр був би у Дніпрі-1. Ні, нинішній Металіст – це команда, що на 100% складається з гравців, які не знадобилися нинішньому лідеру чемпіонату. Що, звичайно, не визначає переможця заздалегідь: у нинішній Зорі достатньо футболістiв, які не знадобились Динамо – і як закінчився останній очний матч команд?

    Дніпро-1 відверто невдало провів останній матч – і Кучеру робить честь, що він не ховається за словами про невдачу. Ні, тренер сказав чесно: “Через ті помилки, яких ми припустилися, ми не заслуговували навіть на нічию... Якби так, як наприкінці матчу, грали від самого початку – був би інший результат”. Чи варто у зв'язку з цим чекати змін у старті? Бузанелло, наприклад, у єврокубках зіграв у 5 матчах із 6, а в чемпіонаті лише у двох...

    У Металіста свої проблеми та свої турботи. Після Великого Виходу Імені Краснікова критично важливим для клубу здавалося підписання Коркішка – Дмитро, хоч і витратив найкращі роки на нижчі ліги Туреччини, завжди вмів щось вигадати на полі. Наразі Коркішко заліковує травму, але, за словами Олега Ратія, він близький до відновлення. До речі, сьогодні він також може зіграти проти колишньої команди.

    Історія протистояння

    Ці версії Металіста та Дніпра в офіційних матчах ще не зустрічалися.

    Орієнтовні склади

    Металіст: Костик – Романюк, Мизюк, Порох, Каплієнко – Чайковський, Танковський – Підлепенець, Демченко, Коркiшко – Прядун

    Дніпро-1: Юрчук – Адамюк, Логінов, Сваток, Амаш – Сарапій, Балулі — Гуцуляк, Піхальонок, Бланко – Довбик

    footballпрогноз 1:1

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Команди

    Дніпро-1 Металіст

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