Україна

Клуб готовий прийняти вигідну для себе пропозицію.

Нападник збірної України та лідер атаки Дніпра-1 Артем Довбик може залишити клуб вже узимку.

Як пише італійське видання Corriere dello Sport, якщо у січні 2023 року український клуб отримає вигідну пропозицію, то прийме її.

Також повідомляється, що ціна на форварда не буде більшою, а ніж шість мільйонів євро. В нього завершується контракт із Дніпром-1 31 грудня 2023 року, і продовжувати його він не має наміру.

Можливо, до 25-річного форварда зберігся інтерес з боку італійських Болоньї та Салернітани, який вже був минулого літа.

На рахунку футболіста 13 поєдинків за дніпрян в усіх змаганнях цього сезону, десять голів та три гольові передачі.