Легендарного футболіста нагородили за відданість Україні та світу.
АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО, GETTY IMAGES
21 жовтня 2022, 19:53
Колишній форвард та тренер збірної України Андрій Шевченко напередодні отримав нагороду Golden Boy Career.
Ця нагорода видається від видання Tuttosport. Шевченку вона дісталась за надзвичайну футбольну кар'єру, відданість миру у світі та Україні.
"Один із найсильніших і найулюбленіших футболістів кінця 90-х і початку нового тисячоліття, Андрій Шевченко отримує нагороду Golden Boy Career Award", — зазначається на сайті видання.
Раніше Андрій Шевченко написав великого листа до світової громадськості, в якому розповів про російську агресію проти України.