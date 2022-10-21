Україна

Легендарного футболіста нагородили за відданість Україні та світу.

Колишній форвард та тренер збірної України Андрій Шевченко напередодні отримав нагороду Golden Boy Career.

Ця нагорода видається від видання Tuttosport. Шевченку вона дісталась за надзвичайну футбольну кар'єру, відданість миру у світі та Україні.

"Один із найсильніших і найулюбленіших футболістів кінця 90-х і початку нового тисячоліття, Андрій Шевченко отримує нагороду Golden Boy Career Award", — зазначається на сайті видання.

Раніше Андрій Шевченко написав великого листа до світової громадськості, в якому розповів про російську агресію проти України.