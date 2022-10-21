Колишній форвард та тренер збірної України Андрій Шевченко напередодні отримав нагороду Golden Boy Career.

Ця нагорода видається від видання Tuttosport. Шевченку вона дісталась за надзвичайну футбольну кар'єру, відданість миру у світі та Україні.

"Один із найсильніших і найулюбленіших футболістів кінця 90-х і початку нового тисячоліття, Андрій Шевченко отримує нагороду Golden Boy Career Award", — зазначається на сайті видання.

Раніше Андрій Шевченко написав великого листа до світової громадськості, в якому розповів про російську агресію проти України.