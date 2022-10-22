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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 9-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та Львів.

Олександрія та Львів матчем на НСК Олімпійський відкриють програму дев'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Юрій Гура, після перемоги над криворізьким Кривбасом (2:0), залучив до стартового складу Олександра Мельника до центру захисту.

Олег Дулуб, після поразки від рівненського Вереса (1:3), вирішив використати з перших хвилин Олександра Ільющенкова в рамці воріт, тоді як Максим Грисьо розташується праворуч у захисті, а Никитюк зіграє в центрі оборони в парі з Назарієм Муравським.

Олександрія: Білик — Мірошніченко, Мельник, Бабогло, Цуріков — Демченко, Дришлюк, Рибалка — Калітвінцев, Кожушко, Третьяков.

Запасні: Горох, Ковалець, Волошин, Костишин, Шулянський, Скорко, Мартинюк, Кобзар, Єрмаков, Мустафаєв.



Львів: Ільющенков — Грисьо, Муравський, Никитюк, Мильченко — Шишка, Васильєв — Полегенько, Бойко — Нич, Бугай.

Запасні: Пономаренко, Мишенко, Вовкун, Сасовський, Якимів, Крушинський, Танчак, В. Михайлів, Михавко.



Гра Олександрія — Львів почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.