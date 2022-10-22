Україна

Харків'яни припинили співпрацю з тренером.

Металіст 1925 прийняв рішення завершити співпрацю з Валерієм Кривенцовим, повідомляє офіційний сайт харків'ян.

"Рішення про припинення співпраці тренерського штабу Валерія Кривенцова та Металіста 1925 було прийняте напередодні.Разом з Валерієм Сергійовичем команду залишили його асистенти Євген Котов та Олександр Коваль.

Металіст 1925 дякує тренерам за співпрацю та бажає вдалого продовження кар'єри. Інформацію щодо того, хто готує команду до матчу проти Руху Металіст 1925 оприлюднить завтра", — йдеться у заяві клубу.

Зазначимо, що під керівництвом тренерського штабу Валерія Кривенцова Металіст 1925 вийшов з Першої ліги до УПЛ.

Загалом під керівництвом тренера команда провела 53 матчі, у яких здобула 21 перемогу та зазнала стільки ж поразок. Ще 11 поєдинків закінчилися з нічийним результатом.

Зазначимо, що Металіст 1925 знаходиться на дев'ятій сходинці з дев'ятьма балами після семи матчів.