Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Рух — Металіст 1925 1:1
Голи: Довгий, 33 — Габелок, 89

Рух: Паньків — Роман, Слюсар, Дідик, Лях — Довгий, Сапуга — Б. Бойчук (Мисик, 67), Таллес (Притула, 67), Соломон-Отабор (Руніч, 77) — Климчук (Карабін, 84).

Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус — Мартинюк — Ременюк (Вендел, 82), Габелок, Кравченко (Дудік, 82), Дмитренко (Бичек, 63) — Борячук (Чирук, 76).

Попередження: Довгий — Курило