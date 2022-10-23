Україна

Металіст 1925 урятувався від поразки Руху в дебютному матчі дуету Едмар — Голодюк

Команди зіграли в доволі невидовищному стилі, проте хоча б забивали один одному.

Рух — Металіст 1925, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Рух — Металіст 1925 1:1

Голи: Довгий, 33 — Габелок, 89



Рух: Паньків — Роман, Слюсар, Дідик, Лях — Довгий, Сапуга — Б. Бойчук (Мисик, 67), Таллес (Притула, 67), Соломон-Отабор (Руніч, 77) — Климчук (Карабін, 84).



Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус — Мартинюк — Ременюк (Вендел, 82), Габелок, Кравченко (Дудік, 82), Дмитренко (Бичек, 63) — Борячук (Чирук, 76).



Попередження: Довгий — Курило