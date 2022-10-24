Кривбас — Інгулець. Напередодні

Україна

Чи зіграє Понєдєльнік у понеділок?

По-перше, почнемо з того, що найкращий анонс матчу вже підготувала прес-служба Кривбасу. Спеціально до матчу з Інгульцем вони підготували ремікс хіта імені Олександра Поворознюка – можливо, головного музичного твору воєнної доби:

Кривбас взагалі красиво себе подає з медійної точки зору: коментарі дає не тільки тренер, а й кілька гравців (причому, включаючи суперників), матчі команди можна безкоштовно дивитися в одному з бомбосховищ Кривого Рогу, у команди один із найкрасивіших офіційних сайтів. Від цього лише образливіше, наскільки слабкий й інертний Кривбас на футбольному полі: команда грає не лише погано, але ще й дуже похмуро.

Інгулець, звичайно, всього на один рядок вищий, але... Оскільки він грає на виїзді, сварити його важко. Справа в тому, що команда Сергія Лавриненка на диво ефективна за межами Петрового, при тому, що вдома досі не набрала жодного балу. Інгулець – єдина команда, яка забрала очки у Дніпра-1, а ще здобула нічиї з Металістом, Колосом і Чорноморцем. Звичайно, не вистачає перемог, але ця бойова, готова битися за кожен м'яч команда виглядає повною протилежністю сьогоднішнього суперника.

Інгулець готується до Кривбасу. Той випадок, коли воротарські рукавички знадобляться не в грі

Додатковою проблемою для Кривбасу стають пробоїни в атаці. Назар Волошин, вибачте, по-ідіотськи повівся в минулому турі: у момент, коли його команда програвала, але грала в більшості, отримав червону за слова (мабуть, недруковані) арбітру. Олексій Хобленко минулого туру отримав травму руки – як сказав Юрій Вернидуб, “вивих точно є, дай боже, щоб не було перелому”. У будь-якому випадку участь Хобленка у матчі через 5 днів після травми під великим питанням.

З іншого боку, 2 голи у семи турах – це в принципі хороший привід щось міняти в атаці. Вернидуб має Ореста Устименко, на початку сезону виходу Андрій Понеділок – коли, як не зараз, йому проявляти себе. І ці слова потрібно екстраполювати на команду загалом. Все, відступати нікуди: Кривбас у зоні вильоту, а в гості приїжджає один із найочевидніших аутсайдерів усього сезону. Далі – лише цитувати слова із ролика.

Історія протистояння

В офіційних матчах команди ще не перетиналися, але ось що цікаво: через географічну близькість Кривбас та Інгулець зіграли 4 товариські матчі. Кривбас не виграв жодного, сумарний рахунок 4:0 на користь Інгульця.

Орієнтовні склади

Кривбас: Сарнавський — Опанасенко, Ловрич, Стецьков, Якімець — Хомченовський, Капіч — Задерака, Татарков, Понєдєльнік — Устименко

Інгулець: Кучер — Сидоренко, Павлов, Ченбай, Саків — Кучеренко — Нагієв, Кухарук, Клименко, Смоляков — Запорожець

прогноз 0:0