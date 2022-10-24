Україна

Останній матч Григорчука?

А закриється дев'ятий тур у Ковалівці, де Колос прийме головного аутсайдера ліги. І навряд чи хтось міг уявити, що ним стане саме Чорноморець.

Навіть той же Колос можна було уявити на самому дні, нехай і з невеликою ймовірністю: все ж таки тренер молодий і недосвідчений. Але практика показує, що, хоч би як пафосно це звучало, сучасні тенденції футболу однакові і для Манчестер Юнайтед, і для Чорноморця. Коли МЮ просто набирав гравців, як у футбольному менеджері, він займав шості місця, поступаючись більш збудованим, системним командам. Чорноморець, незважаючи на півтора десятки новачків, опинився на зовсім іншому етапі розвитку – порівняно з тим самим Колосом, де мало зірок, але є поставлений ще Костишиним стиль гри.

Сергій Кравченко відбув дискваліфікацію. Чи поверне його Григорчук одразу в основу? З одного боку, будь-якій команді дивно залежати від 39-річного гравця. З іншого боку – Сергій нехай незаплановано, але відпочив у мід-вiк, що саме по собі цінно на тлі цього марафону, коли майже всі команди зіграли три матчі за 8-9 днів. І, щиро кажучи, Чорноморець просто зіграв так, що йому потрібно не думати про цифри гравців у паспортах, а в авральному порядку ставити в основу всіх із ігровим інтелектом.

Плюс до цього треба враховувати ще один фактор. Як писав майже 100 років тому тандем українських письменників, “лёд тронулся” – відбулася перша тренерська відставка цього сезону УПЛ. Жертвою став Валерій Кривенцов, який не входив і до топ-10 фахівців, які на це найбільше заслуговували. Клуби УПЛ – одне, нехай і дуже різнорідне ком'юніті, і одна відставка може запустити ланцюжок нових.

Чотири поразки поспіль, остання з яких з рахунком 0:4, за визначенням розхитують крісло під тренером. А контекст Романа Григорчука лише добиває: останнє місце після дуже масштабного посилення, жахлива гра в обороні, виправдання тренера, що закінчуються на тезі “не пощастило”. Будь-який матч за такою грою може стати для Романа Йосиповича останнім – і саме тому цікаво, які ходи він вигадає, щоб уникнути відставки. Може виставити трійку опорників? Чи, навпаки, зіграє за ультраатакуючою схемою? Деякі люди показують максимум, тільки будучи припертими до стінки – можливо, Григорчук саме такий.

Історія протистояння

Раніше команди зіграли три матчі. Один із них на рівні УПЛ (Колос виграв удома 2:1), а два – на рівні стикових матчів за право грати у Прем'єр-лізі. Колос досяг нульової нічиєї в Одесі і обіграв Чорноморець з рахунком 2:0 у Ковалівці.

Орієнтовні склад

Колос: Волинець — Зозуля, Новак, Чоботенко, Ємець — Богданов — Ільїн, Болбат, Смирний, Мякушко — Безбородько

Чорноморець: Непогодов — Салюк, Єрмаков, Джеймс, Путря — Політило, Кузик, Бобко — Наумець, Брагару — Гладкий

прогноз 2:1

Віталій Пасічний, Football.ua