Україна

Football.ua пропонує ознайомитись з розкладами юнацької збірної України у змаганні.

Юнацька збірна України U-17 під керівництвом Юрія Мороза стартує у відборі на чемпіонат Європи-2023 24 жовтня. У першому матчі юнаки зіграють проти збірної Азербайджану. Матч відбудеться сьогодні о 14:30 за київським часом.

Загалом цей міні-турнір проходитиме в Боснії і Герцеговині на стадіоні Младость та в тренувальному центрі місцевої футбольної федерації в Зениці. Дати - з 24-го до 30 жовтня.

Група збірної України U-17 та розклад

Національна команда потрапила до другої групи де зустрінеться з командами Боснії і Герцеговини, Азербайджану та Ліхтенштейну. Всього на турнірі представлено 13 груп. Дві перші команди кожної групи та чотири найкращі володарі третіх місць (за результатами матчів із першою та другою командами групи) приєднаються в елітному раунді відбору до Нідерландів та Іспанії. Збірна Угорщини здобула пряму перепустку до фінальної стадії Євро-2023 (U-17) на правах господаря турніру.

24 жовтня Україна зіграє проти Азербайджану, 27 жовтня зустрінеться з Ліхтенштейном, а 30 числа з Боснією і Герцеговиною.

Склад збірної України U-17

Воротарі: Маркіян Бакус (Рух Львів), В'ячеслав Суркіс (Зоря Луганськ), Марко Кессель (Славія, Чехія).

Захисники: Владислав Захарченко, Максим Коробов, Денис Дикий, Єгор Руденко (усі — Зоря Луганськ), Артур Бакай (Зальцбург, Австрія), Данило Гаража (Дніпро-1), Олексій Безручук (Колос Ковалівка).

Півзахисники: Віктор Цуканов, Денис Сметана (обидва — Шахтар Донецьк), Давид Білий, Данило Іщенко, Кирило Осипенко (усі — Зоря Луганськ), Кирило Дігтярь, Данило Кайдалов, Геннадій Синчук (усі — Металіст Харків).

Нападники: Данило Хан (Дніпро-1), Владислав Калин, Кирило Пашко, Віталій Лобко, Матвій Пономаренко (усі — Зоря Луганськ), Максим Коваль (Рух Львів).

Перед стартом змагання команда зібралась на тренувальній базі Руху, де провела спаринг проти Львова U-19 (5:0) та виїхала у Боснію і Герцеговину.

"У нашому розпорядженні є матеріали з матчів Азербайджану, Ліхтенштейну та Боснії і Герцеговини. Інформації щодо супротивників достатньо, ми все тримаємо на контролі. Тепер важливо правильно розкрити хлопцям сильні та слабкі сторони опонентів, щоб команда розуміла, що на неї чекає на цьому турнірі", — сказав головний тренер команди Юрій Мороз.