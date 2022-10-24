Україна

Дубль Дебелка приніс Кривбасу першу перемогу в УПЛ

Колектив Юрія Вернидуба святкував звитягу над петровським Інгульцем, що догравав у меншості.

Кривбас — Інгулець, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Кривбас — Інгулець 2:1

Голи: Дебелко, 72, 74 — Кравчук, 78



Кривбас: Сарнавський — Якімець, Ловрич, Семенов, Дібанго — Банада (Кораблін, 70), Капіч, Хомченовський — Задерака (Микитишин, 46), Дебелко (Устименко, 90), Татарков.



Інгулець: Кучер — Сидоренко, Павлов, Ченбай, Саків — Кучеренко — Запорожець (Блізніченко, 85), Клименко, Кухарук (Одарюк, 69), Смоляков — Марусич (Кравчук, 70).



Попередження: Сарнавський — Смоляков, Запорожець, Сидоренко



На 61-й хвилині був вилучений Артем Смоляков (Інгулець) (грубе порушення).