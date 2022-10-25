Україна

Форвард розповів про завдання команди у змаганні.

Збірна України вийшла на чемпіонат Європи-2023 та потрапила в одну групу до Іспанії, Хорватії та Румунії.

Нападник національної команди Микола Кухаревич прокоментував завдання, яке ставлять перед футболістами на це змагання.

"На такій стадії змагань, як груповий етап, слабких суперників бути не може.

Але якщо збірна України зуміє показати всі свої найкращі якості, то їй до снаги виконати завдання-мінімум, а це — вийти до чвертьфіналу турніру", — зізнався футболіст.

Відзначимо, що матчі турніру пройдуть у Клуж-Напоці, Бухаресті, Батумі, Кутаїсі та Тбілісі з 21 червня по 8 липня 2023 року.